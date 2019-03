Aparece por primera vez la firma de Fernando de Rojas en el archivo municipal de Talavera

Todos saben que Fernando de Rojas, autor de "La Celestina" fue alcalde de Talavera de la Reina, donde vivió entre 1509 y 1541, pero hasta el momento no había aparecido ningún documento donde encontráramos su firma, hasta ahora....

El archivero municipal Rafael Gómez, tras un exhaustivo trabajo de investigación ha encontrado un documento perteneciente al Archivo Nobiliario de la casa Villatoya donde aparece la rúbrica. Cuenta Gómez que "el documento ya fue restaurado en el siglo XIX y está fechado el 18 de junio de 1511 y trata sobre los heredamientos, montes, tierras y otros bienes que son en Bencachón, Aceituna y Sauquillo, para que sea protegido y amparado el derecho que Alonso Fernández Aceituno tiene sobre ellos. Fernando de Rojas interviene como profesional que es (bachiller en leyes) en un acto jurídico, Estamos ante la primera firma manuscrita de tan insigne talaverano que muy pronto se naturalizaría en nuestra ciudad".

Nuevos retos de Jaime Ramos a Emiliano García-Page

Pero la alegría del alcalde al contarnos tal hallazgo se torna en sombra cuando nos cuenta el reto que le lanza hoy al presidente Emiliano García-Page: " El presidente estuvo en Talavera el pasado viernes para celebrar el Día Mundial del Agua, pero además de reconocer el trabajo de los premiados y hacerse la foto, poco aportó a la ciudad. Necesitamos inversiones y le reto a que destine dinero para mejorar los regadíos del Tajo y del Alberche que nos haga competitivos con otras regiones que en estos momentos están aprovechando mucho mejor los recursos hídricos que aquí se hacen necesarios".

Insiste el alcalde, en que ante las declaraciones hace un mes de Page en la ciudad, asegurando que si repetía como presidente iba a hacer muchas cosas por Talavera, "se me ocurrió que no hacía falta que esperara y por eso cada día le propongo un reto, no son caprichos, incluso son proyectos y promesas del presidente que nunca ha cumplido..."