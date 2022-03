Ante la alarma creada, los transportistas de Toledo tranquilizan: no harán marchas sin autorización

Los transportistas de Toledo que apoyan el paro del sector, que comenzó el lunes 14 de marzo, han subrayado que no realizarán una marcha lenta por la capital de Castilla-La Mancha sin los permisos pertinentes.



Así lo ha dicho uno de los portavoces de los transportistas toledanos, Doroteo Rojas, en declaraciones a los medios de comunicación este martes en una concentración en el polígono industrial de Toledo, en las que ha explicado que las protestas en la capital de Castilla-La Mancha "no se harán de forma ilegal" pues no quieren que se les vincule con "actos violentos".



En este sentido, Rojas ha manifestado que los transportistas de Toledo "solo quieren protestar y que se les oiga, como en el resto de las capitales de provincias de España, sin ninguna intención de colapsar nada".



Además, ha subrayado que los camioneros "no se van a movilizar sin el permiso porque no están como para pagar multas porque ya están arruinados".



En concreto, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado a Efe de que los transportistas habían comunicado realizar una marcha lenta por las principales arterias de circulación de la capital castellanmanchega para este martes, pero han señalado que no se ha autorizado debido a que se había comunicado fuera de plazo y que los informes policiales que se solicitan de oficio no eran favorables.



Cabe recordar que en las inmediaciones del polígono industrial se encuentra el hospital universitario de Toledo y que uno de los principales objetivos de las Fuerzas de Seguridad es garantizar las vías de acceso a los centros sanitarios.



Estas mismas fuentes han precisado que los transportistas han comunicado otra marcha lenta para el viernes 25 de marzo, que aún está analizándose.