Desde el cielo hay dos estrellas que están enviando luz y brillo al planeta entero. Esas dos estrellas son Pablo y Beltrán, dos pequeños de 7 y 10 años que lucharon hasta el final contra un tumor cerebral muy agresivo y que de momento no tiene ni tratamiento ni cura.

Gracias a ellos, a sus familias y a su colegio, El colegio Infantes de Toledo, durante todo este mes están celebrando la I Carrera para la investigación del cáncer infantil "Pablo y Beltrán" hasta el próximo 30 de abril. Puedes inscribirte en el enlace https://criscancer.org/brillaporellos/.

Una iniciativa que ha generado una gran expectación y está llegando a todos los puntos del país, incluso desde Japón se han descargado el dorsal solidario de la carrera (5 euros).

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Ana y Marisa, mamás de Pablo y Beltrán:

"Todo empezó con un dolor de cabeza y mareos y en dos días nos dijeron que tenía un tumor sin curación ni tratamiento"

"No esperábamos esta respuesta, ya llevamos alrededor de 18.000 euros". Todo lo que se recaude irá destinado a la Fundación Cáncer Research Innovation Spain (CRIS) "Es la asociación que colabora directamente con los hospitales infantiles El Niño Jesús y la Paz que en su día trataron a nuestros hijos, Pablo y a Beltrán".

Es muy duro luchar contra una enfermedad que no tiene curación. Ana nos cuenta cómo empezó todo "De la noche a la mañana mi niño empieza con dolor de cabeza, mareos y con muchas ojeras y le llevamos al médico que nos dice que tiene un tumor cerebral. Un par de días después nos confirman que no tiene solución y que no pueden hacer nada, no hay operación ni tampoco tratamiento...y te quedas con una sensación de impotencia .... Nos dieron unos meses de vida, un año máximo ... Imaginate, un niño de 10 años que hacía una vida normal, con sus actividades, su natación, fútbol y de repente llega esto, no te puedo describir como me siento...".

"Si sirve de algo que ellos no estén es conseguir que esto no le pase a ningún niño mas"



Marisa ha vivido también de forma paralela a Ana su especial calvario "Se llevaron dos meses desde el diagnóstico de Pablo y Beltrán, y dos meses en la despedida... Fue tan rápido como cuenta Ana. Eran dos niños completamente normales y un día vas a un hospital y te dicen que tu hijo tiene un tumor cerebral que no tiene cura, que no pueden hacer nada y en estos tiempos que corren parece mentira que no tengamos ninguna herramienta para luchar, solo estuvimos esperando un desenlace inevitable".

Por eso la importancia de la investigación y de esta campaña de recogida de fondos para encontrar algún tratamiento que ofrezca esperanzas a otros padres "Si sirve de algo que ellos no estén, que sea para luchar entre todos y encontrar un tratamiento para que esto no ocurra y no le pase a ningún niño. Estoy segura que si ellos hubieran tenido alguna herramienta para luchar, con lo fuertes que eran y las ganas de vivir que tenían, seguro que estaban aquí".

"Nos tomamos el éxito de esta iniciativa como una gran muestra de cariño a nuestras familias"



Las familias de los pequeños agradecen la enorme colaboración que están teniendo de toda la sociedad y en particular del colegio Infantes "Después de todo lo que hemos pasado y sufrido, ver que la gente se está volcando, lo recibimos como una gran muestra de cariño de todo el mundo, que siente lo que nos ha pasado y de alguna manera se ponen en nuestro lugar, porque nos han visto en el colegio y han visto cómo han ido evolucionando Pablo y Beltrán con su enfermedad hasta el día del desenlace final".