Hay otro colectivo que trabaja prácticamente en la sombra para mantener abastecidos los mercados: los transportistas.

hay más de 450.000 transportistas españoles que ya sea en suelo nacional o extranjero trabajan a diario “sin parar” para abastecer a todas las superficies. Hoy hablamos con Ana, transportista talaverana que curiosamente conduce un camión junto a su marido (también transportista) haciendo rutas por toda Europa, sobre todo en Italia (país con el mayor número de contagios del mundo).

"Haciendo la ruta por Italia tengo miedo de volver a mi casa a Talavera y contagiar a mi familia. Llevo mes y medio sin ir"

Ambos llevan un mes y medio sin volver a su casa de Talavera por miedo a contagiar a sus dos hijos y su nieto que viven en la casa familiar. “Tenemos miedo, porque estamos en la calle y mucho tiempo lo pasamos en Italia, no creo que estemos contagiados, pero nunca se sabe. Para no ponerlos en peligro ya no vivimos en casa. Me preocupo mucho por mis hijos, sobre todo por mi hija que es enfermera y tiene un corazón enorme, dice que quiere ayudar a la gente, pero yo estoy muy asustada”. Su hija, Delia, está trabajando en una Residencia de Mayores de Talavera de la Reina y desde hoy comienza a trabajar en el Hospital Nuestra Señora del Prado, consciente de la necesidad de personal en este centro hospitalario.

Esta "camionera" de origen rumano y que lleva más de 20 años en España asegura estar bien, pero muy cansada: “Estoy bien ahora, pero con mucho trabajo, no tenemos horarios e igual conducimos de noche y dormimos de día y al contrario, pero alguien tiene que llevar comida, porque si no nos moriríamos de hambre”.

Ana asegura que se están encontrando muchas dificultades para asearse, sobre todo en España “Es más fácil, porque soy mujer y me apaño, además en el camión tenemos cocina y tenemos de toda. Hacemos compra una vez a la semana y vamos tirando porque hay compañeros que no tienen nada en el camión y todo es más complicado. En España hay menos sitios para ducharte, pero en Francia y en Italia hay menos problemas, aunque me da miedo utilizarlos por si me contagio”.

"Ahora que los hoteles están cerrados, tendremos que alquilar una casa donde está la empresa"

Hoy 26 de marzo termina el plazo dado por el gobierno para cerrar los hoteles, algo que todavía va a complicar más a Ana y Daniel “Estamos pensando alquilar algo donde está la empresa, porque nosotros nos quedamos mucho en hoteles, pero ahora es imposible”.

También está siendo testigo del miedo que hay en los diferentes países europeos por donde pasa con su camión. “Se ve muy poca gente por la calle y todos van con mascarilla, pero en los polígonos industriales se sigue trabajando con normalidad”.

Ana se despide de nosotros contando los días en que todo esto termine y pueda volver a su casa y abrazar a su familia.

Escucha la entrevista: