Almacenamiento privado de aceite y prohibición de recolección nocturna de aceituna. Entrevista Asaja

SECTORIAL DE OLIVAR

La sectorial de aceite de oliva de ASAJA CLM se ha reunido en Toledo para analizar la situación del sector y abordar temas de interés como la activación del almacenamiento privado de aceite o la suspensión de la recolección nocturna de aceituna que se realice con máquinas en olivar superintensivo.

EMPEZANDO POR EL FINAL, ¿CUÁL ES LA POSTURA DE ASAJA SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LA RECOLECCIÓN MECÁNIZADA NOCTURNA DE ACEITUNA?

Esta prohibición no está basada en ningún estudio, ni en datos que acrediten que la recolección nocturna supone un aumento de la mortandad de aves . Todo parece indicar que las aves no suelen dormir en los olivos, sino que lo hacen en zonas cercanas de monte. No entendemos que se apruebe una prohibición sin tener datos objetivos.

Esta medida establece que se suspenda la recolección entre la hora de puesta y la hora de salida de sol. La mayoría de los olivareros realizan la recolección durante las horas de luz, pero también hay que tener en cuenta que la aceituna se recoge en invierno, cuando hay menos horas de luz.

Afecta sobre todo a la recogida en olivares superintensivos, que se recogen con máquinas cabalgadoras…

ALMACENAMIENTO PRIVADO

La Unión Europea va a aprobar la activación del almacenamiento privado de aceite de oliva en España como una medida para activar el precio del aceite en origen.

EN QUÉ CONSISTE EL ALMACENAMIENTO Y CUÁNDO ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO

Concesión de ayudas a aquellas almazaras, cooperativas que almacenen (retiren temporalmente del mercado) aceite de oliva a granel.

Según se desprende del proyecto de Reglamento de aplicación del almacenamiento, la Comisión ha optado por un sistema de licitación, en lugar de fijar la ayuda por adelantado. Después, la Comisión decidirá si concede esta ayuda teniendo en cuenta los precios medios registrados en el mercado y los umbrales de referencia que hay para el sector del aceite y los costes de producción.

Se incluyen las 3 categorías de aceite:

virgen extra

virgen

Lampante

El primer período de licitación comenzará el 21 de noviembre.ASAJA había pedido que el almacenamiento fuera solo para el aceite lampante, con la retirada de este tipo de aceite, se habría beneficiado más al repunte del precio de los aceites más puros. Es una forma de luchar contra las mezclas. Son imprescindibles los controles para asegurarnos de que lo que nos venden en la botella es exactamente lo que estamos pagando.