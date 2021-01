¿Alguien en su sano juicio cree que Page tiene algún interés en no acelerar la apertura del Hospital de Toledo

El secretario de organización del PSOE y diputado nacional, Sergio Gutiérrez ha insistido hoy en "Herrera en COPE CLM" que es muy fácil estar en la oposición y tirar cada día un titular. Así se ha referido a la petición del PP de acelerar la vacunación en nuestra región "Si nos dejáramos llevar por los titulares que busca la oposición desde hace tiempo, los problemas que estamos teniendo de entrega por parte de las empresas, de las industrias que están fuera de España, hoy habría miles de personas a las que no se le podría poner la segunda dosis y, por tanto, la primera dosis habría caducado. El PP, desde la oposición, es muy fácil tirar cada día un titular y jugar a los porcentajes, aquí tenemos que tener la responsabilidad de la gestión, tenemos el 96% y si cuando estábamos en el 80 se hubieran dejado llevar por el titular y no por la planificación que, a veces exigen con mucho populismo desde el PP, hoy habría miles de personas a las que no podrían haber puesto la segunda dosis y, por tanto, no habría valido de nada la primera. Por lo tanto, tenemos que ser serios, una pandemia no se puede utilizar con fines políticos para meter presión a los gobiernos de turno, sinceramente, creo que necesitamos todos estar a la altura de las circunstancias y hay miles de problemas, de sacrificios, miles de daños colaterales, pero por favor, estemos todos a una".

En cuanto a la inciativa del Grupo Ciudadanos de llevar a las Cortes de CLM la obligación de retirar de su cargo a los politicos que no respeten su turno de vacunación, Gutiérrez asegura que nadie les puede dar ejemplo "Hay una instrucción del Partido Socialista a nivel federal que dicta que todo aquél que se haya adelantado en el proceso de vacunación son inmediatamente expulsados del PSOE. Ya se han expulsado desde la alcaldesa de Molina del Segura en Murcia hasta el alcalde de Plasencia en Cáceres y son grandes alcaldes. En ejemplaridad no vamos a admitir ninguna lección".

En cuanto a la insistencia de la oposición en abrir el Nuevo Hospital Universitario de Toledo, el diputado nacional pide no entrar en populismos ni demagogias "Es un proceso muy delicado y hay manuales de todos los traslados de toda Europa, está muy reglado y creo que en esto se trata de ser prudentes. De verdad, ¿alguien en su sano juicio cree que el gerente del Hospital de Toledo, que es un médico como los demás, el consejero de Sanidad, el presidente, tienen algún interés en no acelerar lo máximo posible el hospital que ellos han hecho? Si es que si el PP hubiera ganado las elecciones, si Cospedal hubiera ganado las elecciones hace cinco años, ese hospital al que hay que mudarse no existiría, claro que tenemos la intención de acelerar y se está acelerando, pero no está cerrado, esta semana misma se están trasladando más servicios. Yo rogaría que no se entrase ni en la demagogia, ni en la simplez, ni en el populismo, ni mucho menos en jugar con los sentimientos que todos tenemos de que nuestro nuevo hospital, por el que hemos peleado tantas décadas, esté a pleno funcionamiento".

También se ha referido a las ayudas concedidas a los autónomos, pymes y sectores más afectados por la pandemia "Nosotros hemos dado en el mes de julio 85 millones de euros en ayudas directas a los autónomos, a todo el que lo ha solicitado, todo el que pidió una ayuda se le dio entre 1.500 y 3.000 euros en el mes de julio. En breve, en los próximos días se publicará una ayuda de otros 65 millones de euros para los sectores afectados, especialmente, el comercio minorista y la hostelería, que va a meter una buena inyección económica dentro de las posibilidades del Gobierno regional".

De hecho asegura que Castilla-La Mancha lidera las ayudas comparándolas con las concedidas por el resto de las Comunidades " Estamos ayudando casi el triple que la segunda comunidad autónoma en ayudas directas a los autónomos, en este caso, también a la hostelería. Por lo tanto, sí, estamos haciendo todo lo posible, obviamente, hay muchos daños colaterales, lo lamentamos de todo corazón, pero se trata de salvar vidas ahora, porque salvando vidas, le aseguro que la recuperación económica será más rápida".

Por último y preguntado sobre su opinión sobre la dimisión hoy mismo del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, para liderar la candidatura del PSOE en las elecciones catalanas " es verdad que todas las decisiones políticas tienen sus pros y sus contras, pero creo que Cataluña necesita salir de la espiral venenosa del independentismo y esa pelea de confrontación y creo que Illa es una garantía para toda España. Yo escuchaba el otro día a Celia Villalobos (exministra de sanidad del PP) decir que a Illa tenía que votarlo hasta el Partido Popular. Es necesario a veces hacer estos gestos y tiene todas las posibilidades de ganar y frente a tener una victoria de Ezquerra Republicana, prefiero que el PSOE juegue a ser competitivo en Cataluña".

