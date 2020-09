Alcaldes de la zona norte de la región coinciden: La situación es complicada

Varios municipios de la zona norte de la provincia de Toledo y Guadalajara capital y Azuqueca de Henares registran cifras de coronavirus similares al sur de Madrid. Varios regidores toledanos coinciden en su diagnóstico: "La situación es complicada".

En la provincia de Toledo, el Gobierno regional ha activado medidas "de nivel 3", es decir, más severas que las aprobadas hasta ahora en la comunidad autónoma en los municipios de Seseña, Yuncos e Illescas, ya que está prohibido el consumo en el interior de bares y locales de restauración desde este pasado sábado 19 de septiembre y a ello se suman desde este lunes las restricciones que han entrado en vigor en la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a Efe, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha afirmado que, en general, las medidas adoptadas por Castilla-La Mancha en su municipio no han causado "ningún problema", aunque ha admitido que la prohibición de consumir en el interior de locales sí están repercutiendo de forma negativa en aquellos bares o restaurantes que no pueden abrir porque no tienen terraza.

En cuanto a las que limitan la movilidad en el sur de la Comunidad de Madrid, ha considerado que "es pronto para dar una opinión" porque "la gente entra y sale" y, por ejemplo, ha calculado que 1.200 personas han acudido este lunes a trabajar a la plataforma logística Central Iberum y son 300 personas las que llegan a la plataforma de Amazon en cada turno, muchos de ellos residentes en la Comunidad de Madrid.

A ello suma los estudiantes de Illescas que se trasladan a diario a la comunidad vecina a estudiar, lo que hace que el flujo de población entre las dos regiones sea "constante" y por ello admite que la situación es complicada.

En concreto, en la semana epidemiológica 36, que comprende del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020, en Illescas se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 80 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 276,9 casos por 100.000 habitantes.

Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en Illescas se han declarado 114 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 394,6 casos/100.000 habitantes, por lo que la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 671,4 casos/100.000 habitantes.

Los datos de Yuncos, colindante a Illescas, son más elevados y durante la semana epidemiológica número 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), en este municipio se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 40 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 409,1 casos/100.000 habitantes.

Además, durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en Yuncos se han declarado 77 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 686,2 casos/100.000 habitantes.

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado en Yuncos un total de 123 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.096,1 casos/100.000 habitantes.

Con esta coyuntura, la alcaldesa de Yuncos, María José Gallego, ha adelantado que este martes por la tarde, los cuatro alcaldes de la Sagra Alta -que son Illescas, Seseña, Ugena y Yuncos- mantendrán una reunión para analizar la situación, que "está afectando gravemente a los municipios".

"Necesitamos soluciones importantes y contundentes ya", ha advertido Gallego, que también ha calificado la situación de "muy complicada", pues también en Yuncos la relación con la Comunidad de Madrid es muy intensa, toda vez que muchos vecinos de su municipio trabajan en la región vecina.

"Todo lo bueno y todo lo malo que pasa en Madrid repercute en la zona de la Sagra Alta", ha reflexionado Gallego, que ha agradecido que la comunidad vecina haya tomado medidas restrictivas, "imprescindibles, porque los niveles de contagio así lo exigían".

Además, en Seseña, durante la semana epidemiológica 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 31 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 120,0 casos/100.000 habitantes.

En la semana epidemiológica 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en Seseña se han declarado 49 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 189,7 casos/100.000 habitantes.

Y entre las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado en Seseña un total de 80 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 309,7 casos/100.000 habitantes.

Por otro lado, en la provincia de Guadalajara, los peores datos se registran en Guadalajara capital y en Azuqueca de Henares, las dos poblaciones más influenciadas por Madrid, y donde el Gobierno de Castilla-La Mancha tomó medidas especiales, ya que incluso se habla de "transmisión comunitaria".

En el caso de Azuqueca de Henares, en las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado un total de 150 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 428,46 casos por cada 100.00 habitantes.

En Guadalajara capital, durante las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado un total de 517 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 602,1 casos/100.000 habitantes.

