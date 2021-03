Uno contra todos, así se ha sentido esta mañana Miguel Ángel Sánchez , presente en la Comisión de Explotación como representante de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendia que no ha podido evitar un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos correspondiente al mes de marzo: “Más bien todos contra el Tajo, y contra la cabezera. Es como si salieras de una película de los años 70. Los representantes de la Comisión no son conscientes de que hay una nueva política basada en nuevos postulados medioambientales y que en el río Tajo, durante este mes de febrero han entrado 174 hm3 en cabecera, una cantidad importante, pero al río Tajo, es decir, a Aranjuez, Toledo o Talavera han pasado solo 12 hm3. El resto, 162 hm3, se han quedado en la cabecera del río Tajo para trasvasar automáticamente hacia el Segura”. Así nos lo contabael también presidente de la Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche de Talavera de la Reina, a los pocos minutos de salir de esta Comisión. (PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

El Ministerio para la Transición Ecológica ha informado de que esta autorización, adoptada según el marco legal que rige esta transferencia, se basa en el informe de situación elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), y se ha tomado en consideración que a día 1 de marzo de 2021 el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 860,8 hectómetros cúbicos, con un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 98 hectómetros cúbicos.

Por lo tanto, resulta un volumen de embalse efectivo de 762,8 hm3, superior al umbral de 591 hm3 que corresponde al límite de situación hidrológica excepcional para el mes de marzo."Efectivamente la decisión es legal, pero no justa .Aquí hay una ley, el famoso Memorandum, que se hizo en 2014 con un gobierno del PP y que el gobierno actual del PSOE sigue a rajatabla y le viene muy bien porque permite trasvases brutales, sin ningún tipo de condicionamiento”.

"El agua que se va a trasvasar en dos meses al Segura, es lo que consume Toledo en casi 30 años"

De este modo, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha señalado que el sistema se sitúa en nivel 2 y debe autorizarse, en aplicación automática de la norma vigente, un trasvase de 38 hectómetros cúbicos. Sánchez nos hace una comparativa para hacernos una idea de lo que representa el volumen que se va a trasvasar: “El 1 de abril habrá unos 174 hm3 para trasvasar, es decir, el consumo de una ciudad como Toledo (que consume aproximadamente unos 6 hm3 al año) para unos 30 años, es decir, el agua que se va a trasvasar en dos meses al Segura es lo que consume Toledo en casi 30 años. Es una cifra brutal”.

"Les he dicho que es inaceptable que se gestione Entrepeñas y Buendia entre el 25 y el 35% cuando el resto lo hacen con un llenado más alto"

Ser la nota discordante de la Comisión no siempre es fácil, el representante de los ribereños ha mantenido un desencuentro con algún miembro de esta Comisión por defender tres puntos claros “La ley dice que el agua tiene que quedarse en cabecera, en primer lugar, antes de estar almacenada en la cuenca del Segura , (recuerdo que se han almacenado en otras ocasiones hasta 250 hm3). En segundo lugar he recordado que la Ley de Aguas se incumple en la cuenca del Segura porque los regadíos están por encima de los abastecimientos, algo que no ocurre en el resto de España y en tercer lugar, les he dicho que es inaceptable que se gestione Entrepeñas y Buendía entre el 25 y el 35%, cuando el resto de los embalses de España se gestionan con un porcentaje de llenado más alto”.

OBRAS DEL EMBALSE DE LA BUJEDA

En esta reunión, también se ha analizado la situación de las obras que se han realizado en los últimos meses en el embalse de La Bujeda para la reparación de las filtraciones detectadas el pasado mes de abril.

Esta infraestructura constituye el punto de partida para el agua procedente de los embalses de Entrepeñas y Buendía, y permite su regulación y posterior bombeo al canal del trasvase.

En el momento actual, el grueso de los trabajos de reparación ha finalizado y ha comenzado el llenado de la instalación, por lo que, según la planificación contemplada, está previsto que sea posible reanudar el envío de agua hacia el canal en unos días, una vez se haya alcanzado el nivel de agua necesario en el embalse y se haya comprobado el correcto funcionamiento de todos los equipos