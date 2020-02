Agricultores y ganaderos salen hoy a la calle con sus tractores para pedir "precios justos"

Agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se manifestarán este martes, día 4 de febrero, en la capital regional para exigir "políticas y actuaciones" encaminadas a lograr unos "precios justos" y arbitrar medidas que garanticen un precio que cubra los costes de producción.

La manifestación de Toledo, a la que los agricultores y ganaderos acudirán acompañados por sus tractores, partirá a las 11.00 horas desde la plaza de toros y concluirá en la plaza de Zocodover, donde se leerá el manifiesto y se expondrán los principales puntos de la tabla reivindicativa.

Al finalizar, los responsables de las organizaciones agrarias harán entrega de la tabla reivindicativa a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Esta movilización forma parte de las convocatorias que se están realizando por toda la geografía nacional y que han sacado a miles de agricultores y ganaderos a la calle. La convocatoria utiliza como lema, también en redes sociales, el de #AgricultoresalLimite.

Los secretarios regionales de Asaja, José María Fresneda; UPA, Julián Morcillo y COAG, Ángel Estanislao Galve, en la rueda de prensa para presentar la convocatoria dejaron claro que si no se afronta la situación "el futuro va a ir a peor" y han subrayado su intención de "no parar" con las movilizaciones hasta que no se encare la "crisis de rentabilidad tremenda" que sufre el campo.

Las organizaciones agrarias critican el "exceso de los costes de producción" y la bajada de precios que está propiciando el mercado internacional junto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte del Gobierno central, lo que ha propiciado que se "desequilibre" la cadena agroalimentaria, y eso haya abocado al campo a salir a la calle.

