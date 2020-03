Agricultor de día, vigilante de noche y héroe todo el día. Esta semana ha sido recibido por el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez para agradecerle personalmente su ejemplo y valentía salvando la vida a dos personas en un incendio y evitando un robo. José Lara (Pepe, como le conocen todos) le quita importancia en los micrófonos de COPE: “Soy normal, yo soy el mismo, intento hacer las cosas lo mejor que puedo sin esperar nada a cambio, lo volvería a hacer”.

Trabaja de agricultor de día “empecé como un hobby y ahora figuro como agricultor dado de alta”. Aunque como están las cosas, el sueldo mensual se lo asegura su trabajo de noche como vigilante de seguridad en la Diputación Provincial de Toledo “como vigilante de seguridad, sabes que te cae todos los días y la agricultura depende de Dios, y como ese no le podemos decir cuándo nos hace falta, pues hay años buenos y hay años malos”.

"Había ocho encapuchados con una caja fuerte de 400 kilos intentando subirla a un seat león"

Lleva como vigilante profesional 27 años y 15 trabajando en la Diputación de Toledo en el turno de noche. Y fue precisamente una noche cuando gracias a su intervención pudo evitar un robo “Observé unas maniobras de un coche marcha atrás que me parecieron sospechosas a esas horas y se paró el vehículo enfrente de una inmobiliaria de donde salieron siete encapuchados con una caja fuerte que pesaría unos 400 kilos . Les grité que qué hacían allí y salieron corriendo, unos en el coche y otros por la calle”. Asegura que no se lo pensó, ni tuvo miedo “ya está uno acostumbrado y si lo pensamos, pues no vivimos”.

"No me lo pensé, tiré la puerta y vi a mi amigo agarrado a una verja con toda la espalda quemada y otro jóven inconsciente"

Este héroe, tampoco se lo pensó dos veces cuando estando en Ajofrín (su pueblo) recibió una llamada informándole de que se estaba quemando la casa de un amigo “Marché corriendo e intentamos entrar pero fue imposible y me fui por la puerta de atrás, conseguimos entrar y me encontré agarrado a una verja al propietario con toda la espalda quemada y detrás de una puerta , estaba tendido otro chico inconsciente, ambos siguen ingresados en la UCI del Hospital de Getafe”.

Es consciente de que les salvó la vida aunque sin pensarselo dice que "lo volvería a hacer otra vez".

Pepe, es el héroe de Ajofrín.

Escucha la entrevista: