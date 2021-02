Todos los sectores económicos se han visto afectados por el coronavirus, pero sin duda, uno de los más críticos es el de las agencias de viajes. Hasta el punto que muchas empresas se han unido para crear la Asociación Regional de Agencias de Viajes de Castilla-La Mancha para poder defender a un sector que está abocado a una auténtica ruina.

En "Herrera en COPE Castilla-La Mancha" hablamos con el presidente, Félix Rodríguez “el sector está pasando por una grave crisis y considerábamos que éramos los grandes desconocidos, así que decidimos crear una asociación para intentar rellenar ese vacío en Castilla-La Mancha y explicar a las administraciones público-privadas la situación por la que atraviesa las agencias de viajes”.

"Desde marzo no ingresamos nada y hemos tenido que devolver todo lo vendido en 2019"

De todos los sectores afectados por la pandemia, Rodríguez asegura que las agencias de viaje son las más perjudicadas “Muchos sectores afectados hablan de la reducción en su facturación de un 40 o 50%, pero nosotros llevamos sin facturar ni un solo euro desde marzo, facturamos de manera estructural un ridículo 2%. Pero además, con el agravante que seis meses antes, es decir, después del verano de 2019, las agencias habían vendido viajes para el año 2020 que se tuvieron que anular, reembolsar y devolver la facturación. Hemos sido solidarios y pacientes, pero necesitamos un plan de rescate inmediato, porque no se puede comparar con otros sectores turísticos que están ahora más de actualidad”.

Hace unos días que mantenían una reunión con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y les trasladaba la iniciativa de incluirles en el Consejo de Turismo de la región, como nuevo interlocutor del sector turístico. De hecho, algunos de los miembros de esta nueva asociación están participando desde hoy y hasta el jueves 11 de febrero en un workshop que citará de manera virtual a los responsables de la oferta turística de la región con operadores y agencias de viajes de Castilla-La Mancha y otros puntos del país para trazar nuevas estrategias de promoción turística de la oferta regional.

"Vivimos de los familiares y de los ahorros. No hay un Plan de rescate nacional, ni se le espera"

La situación se vuelve especialmente preocupante si atendemos a los datos e informes que indican que la recuperación del sector turístico no se alcanzará antes de 2023, con unas previsiones nada esperanzadoras para este 2021:

“Vivimos de ayudas de familiares, de los fondos propios que hemos generado y de los ahorros. Por hacer un desglose rápido, no existen ayudas. A nivel europeo no nos llega nada, a nivel estatal no hay ningún plan de rescate, ni se le espera, a nivel regional sí ha habido una serie de ayudas y en la última reunión con la consejera de economía de CLM parece que vamos a establecer un plan de trabajo y vamos a intentar fomentar una serie de ayudas y provincialmente, hay diputaciones que han malgastado una serie de fondos que técnicamente iban para turismo, pero que no se han gastado o no han dado nada y a nivel de municipios, tampoco ha habido grandes ayudas para las agencias de viajes. Y no sólo no te ayudan, sino que te suben los impuestos”.

"La vacuna está muy bien, pero cuando se implante, mientras tanto hay que comer todos los días"

Y aunque todas las miradas se centran en la vacuna. La esperanza de que un 70% de los españoles estén vacunados este verano, tal y como prometía el gobierno, se va diluyendo “se hizo la falsa expectativa de que en Semana Santa se levantarían las restricciones y para verano un alto porcentaje de la población estaría vacunada y no va a ser así. Tampoco hay un pasaporte inmunitario que nos permita movernos o recibir turistas internacionales o nacionales. Con lo cual, la vacuna está muy bien, pero cuando se implante realmente y mientras tanto hay que comer cada día”.