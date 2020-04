Tras comprobar los problemas y la dificultad de hacer llegar aviones desde otros países con material sanitario comprado desde España, el aeropuerto de Ciudad Real ha puesto en marcha un corredor aéreo sanitario con China, directo y sin escalas y asegurando que la mercancía llega a su destino. Hablamos con José Fernando Sánchez-Bódalo, responsable de Relaciones Institucionales de CRIA (Ciudad Real International Airpor):

“La idea es garantizar que todo el circuito del transporte y la logística de la mercancia desde que sale de la Fábrica de China hasta que llega al aeropuerto de Ciudad Real está gestionado por operadores y compañías que merecen nuestra confianza y que están todas coordinadas”.

"hay pocos aeropuertos abiertos y nos hemos coordinado con empresas para hacer un producto llave en mano"

Se ahorra tiempo porque viene directo y sin escalas. "Es fundamental traer material de protección ante la demanda de muchas industrias y empresas que han empezado a funcionar. Se trata de todo tipo de material como mascarillas, buzos, guantes, gafas protectoras, etc que son muy demandadas ahora y lo van a seguir siendo durante varios meses y que está habiendo dificultades en el transporte y en todo el proceso de la logística porque los vuelos no son directos, hay poca compañías que estén haciendo este servicio y pocos aeropuertos abiertos y nos hemos coordinado para hacer un producto llave en mano para empresas, organismos, instituciones y colectivos que tengan necesidad o voluntad de importar este tipo de material desde China y lo pueda hacer con suficiente confianza y garantía de que el operador trabaja solo para ellos y no para terceros ”.

"Contamos con transportistas de Ciudad Real y garantizamos que la mercancía llega. Ahora es muy común que los aviones subasten la carga"

Una vez que llegan al aeropuerto de Ciudad Real cuenta con el apoyo de las empresas de transporte asociadas a FECIR, Federación de Empresarios de Ciudad Real. “Hemos querido involucrar a todo aquel que estuviera cerca y accesible para poder hacer esto bien y con seguridad para los trabajadores. Además el presidente de FECIR es empresario de la logística de transporte y ha facilitado mucho las cosas para contactar con el resto de empresas. Nosotros tenemos mucha confianza, ilusión y mucho trabajo y no niego que es un proyecto con riesgo y que puede salir mal. Ahora el reto está en conseguir la suficiente carga para que los aviones vengan llenos porque si no, no resultaría viable económicamente esta operación de vuelo directo sin escalas. Vamos a ver si nos sale bien y podemos dar solución a muchas empresas y organismos que están teniendo dificultades para importar aquello que compran en China y que no tienen la garantía de que les pueda llegar, porque los aviones salvo que sea contratado ex profeso, no se garantiza el material porque suelen subastar la carga y puede derivarse los productos a otros países”.

"Asumimos el riesgo, no vamos a ganar, incluso podemos perder, pero ahora es necesario hacer llegar estos productos"

La pandemia del coronavirus ha aplazado las expectativas de ampliación de estas instalaciones, que tenía previsto construir otros 4 hangares “ En estos momentos estamos todos bajo el shock de no saber qué va a pasar y en un aeropuerto que está comenzando, pues más todavía. Pero vamos a hacer todo lo posibles para que el aeropuerto continúe con su proyecto. Probablemente se retrase, pero ojalá que esta iniciativa se convierta en una oportunidad. No ha sido fácil el proyecto, hemos aunado proveedores locales, brókers de carga, compañía aérea, empresa de Halding que hacen toda la operativa tanto en los aeropuertos de China como de Ciudad Real, transportistas en origen y destino.. ha sido complicado pero lo hemos querido hacer sabiendo que no vamos a ganar y que incluso podemos perder pero también sabíamos que era nuestra función, tenemos un aeropuerto internacional abierto y sin uso y no podía estar así y en ese sentido asumimos este riesgo y también la ilusión de que sea positivo y productivo para nuestro país y nuestra región”

