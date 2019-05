"Abriremos los 37 quirófanos que cerró Cospedal y podremos reducir las listas quirúrjicas"

5.500 kilómetros recorridos, 51 actos celebrados y 48 municipios visitados. Haciendo un descanso mientras se toma un café atiende a la CADENA COPE CLM antes de comenzar la agenda del día que hoy le llevará por diferentes municipios de Cuenca.

- Emiliano buenos días.¿cómo va la campaña?

“Bien, la verdad es que bien, hay veces que la gente se preocupa por tí, de cómo estaré después de la campaña.. pero vamos si a mí me dicen que sacar un diputado más o menos depende de otros 15 días de campaña, yo me lo propongo no tengo ningún problema”.

- Movidita la campaña electoral. Comenzando con el debate histórico y las broncas con el PP, pasando por las denuncias a Podemos por utilizar su imagen y siendo objeto también de las denuncias del PP a la Junta electoral

“Yo voy de alguna manera un tanto aislado de estas historias, no es que diga que vaya a lo nuestro, pero sería demasiado fácil complicarle la vida a un candidato si uno sabe que insultándole o denunciándole se distrae, yo no he roto ni he dejado de hacer ni uno sólo de los actos que tenía previsto, no he dejado de hablar con la gente, es donde realmente me identifico y luego lo demás son elementos que sobrevuelan en una campaña, afortunadamente llevo ya muchas hechas de manera que no me pilla de improviso”

- Evidentemente, usted fue el más criticado, por otra parte, lógico porque es el presidente del gobierno y como tal, también puede presumir de proyectos realizados. Creo que hay una Ley de la que se siente especialmente satisfecho “La Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con Discapacidad”

“Sí, es que una ley con un alma extraordinaria, es una ley con una gran carga espiritual porque atender a esos padres y madres que te dicen que su mayor problema no es tener una persona a su cargo con discapacidad, sino qué va a pasar cuando ellos no estén... Esa ansiedad no sé si vamos a eliminarla del todo, pero ésta es la primera región que pone en marcha una ley que deja muy claro que es un derecho de esos padres y de las personas con discapacidad que a la ausencia de sus antecesores la administración se hace cargo íntegramente. Tener esa seguridad y no estar dependiendo de otra caridad, yo creo que es de las mejores decisiones que hemos tomado. Si tuviera que alegrarme de una, además de ésta que es muy puntual, una que ha sido constante es la creación de empleo. Prometí 60.000 puestos de trabajo y hemos llegado a 110.000, digamos que esta fama que tenemos los políticos de incumplir a veces es verdad pero también por exceso porque las cosas se hacen bien".

- Y el agua se coló en la campaña, se veía venir después de ver que cada mes se producía un nuevo trasvase. Pero ayer mismo usted decía que en la próxima legislatura habrá noticias muy positivas. ¿ Ha hablado seriamente con Pedro Sánchez de esta cuestión?

"Sí, sí, ciertamente, es más, de lo que más he hablado en las dos ocasiones que me recibió en Moncloa ha sido de agua, (y tengo que agradecérselo porque de verdad no me fue posible, no me lo permitieron en la anterior etapa y se lo insistía casi cada dos meses a Rajoy, yo no confundo para nada los papeles institucionales con los partidarios...). Y tengo que decir que sí, no es que coincidamos al cien por cien Pedro Sánchez y yo en lo que queremos. Entendemos, yo creo todo el mundo, que no puedes coger de la noche a la mañana y acabar con un problema que es antiguo,histórico y entrelaza muchos intereses complejos, pero es evidente que empieza la cuesta abajo para la estrategia del trasvase y un tiempo de descuento que no le quiero poner una fecha para no pillarnos nosotros mismos en nuestra confianza y no frustrarnos. Pero empieza un tiempo de descuento y el Levante va teniendo alternativa con la desalación, (yo no quiero que nadie se quede sin agua) y por tanto nosotros liberando una hipoteca e ir usando un agua que necesitamos en Castilla-La Mancha. Tenemos regadíos pendientes y la regularización de bastantes pozos que vamos a cumplimentar esta legislatura”.

- Otro de los temas más polémicos y mas sensibles para la población son las listas de espera sanitarias. Ayer mismo también, en este mismo espacio, Paco Núñez , candidato a la presidencia de CLM por el PP, prometía que antes de que finalizara el año se iba a reducir a la mitad. ¿Se puede hacer?

“Bueno si lo hace al estilo de su antecesora y su mentora que es Cospedal, no es que desaparezcan la mitad, lo más normal es que hagan lo que hicieron cuando gobernaron en Castilla-La Mancha, quitar las listas, pueden quitar el cien por cien porque realmente las hicieron desaparecer, no hubo listas. Solo en el último momento cuando llegaban las elecciones Cospedal se gastó 15 millones de euros para llevar, además de cuatro en cuatro, en ambulancia a la gente a Madrid, y realmente esto es un escándalo. Mire las listas de espera se reinterpretan de mil maneras, ahora están mejor que hace 10 años, pero claro entiendo que alguien que esté esperando, eso no solo no le gusta sino que no se conforma, ni yo. Pero el resultado de todos los esfuerzos que estamos haciendo ha hecho que consigamos récord histórico en bajada y lo vamos a seguir haciendo porque quedan todavía por abrirse 37 quirófanos que se cerraron en la época de Cospedal que eso sí dejarían a la mitad toda la lista de espera quirúrjica. Yo creo que hay gente que puede hablar pero otros deberían tener cuarentena para hablar de sanidad, de funcionarios, de educacion...

- Hablemos de Empleo y de las medidas que va a poner en marcha para reducir las listas de paro.

“Yo no quiero solucionar el problema del paro en Castilla-La Mancha con funcionarios, eso ya le encantaría a mucha gente, pero nosotros estamos contratando a miles de profesores, a miles de profesionales de la medicina, acabo de conocer una noticia por la cual suspenden las contrataciones en Andalucia (no deja de ser una casualidad y una contradicción, ¿verdad?), pero yo lo que le digo que eso es para mejorar la sanidad, la educación y los servicios públicos, para devolverle a la gente los impuestos que paga. Pero la contratación en su conjunto tiene que ver con muchas cosas: tiene que ver con un clima de estabilidad, yo creo que soy previsible y garantizo estabilidad, pero necesitamos una mayor estabilidad política y por eso pido una mayoría sólida para no tener que estar pagando peajes a nadie, que eso siempre sale más caro a la sociedad y luego generar un clima de paz y tranquilidad entre empresarios y sindicatos. Lo primero que quiero hacer es volverlos a sentar y cerrar otros cuatro años de consenso como lo hice en la anterior etapa que ha dado muy buenos resultados. Al final, la cantidad de ayudas que damos a las empresas, que somos la región que más lo hace, la cantidad de ayudas que damos para el empleo, fundamentalmente para el femenino y el de la gente joven y también para los mayores de 55 años que ahora vamos a extender a los de 50, esas medidas han dado como resultado que esta es la región que mas empleo ha creado en España en esta legislatura, la segunda que más ha bajado el paro , en la que más empresas se ha creado en términos absolutos en nuestro país y que encabeza el ránking de confianza empresarial. Es un conjunto de cosas que todo tiene que ver con una aptitud, con un talante y con una determinación. Yo no soy de los que van metiendo miedo a gente y menos aún insultando, como lo hacen algunos, a gente como el dueño de ZARA por dar dinero suyo a la sanidad pública, ojalá y todo el mundo pudiera hacerlo.

- Hablemos del sector primario. De la agricultura y de la ganadería, un punto en el que también se han cebado con las críticas. Y que es fundamental en nuestra región. ¿Qué se puede mejorar?

“Bueno es que en el campo y en la ganadería la gente del PP piensa que el campo es suyo, como piensan a lo mejor que las ideas religiosas son del Partido Popular, como si Dios tuviera carnet, por favor.... Les sienta muy mal, yo les entiendo, que yo sea un candidato que no tiene ningún problema en reconocerse creyente, que defiendo la caza, los toros, que reconozco las tradiciones de la gente. Respeto también todos los cambios de opinión que se puedan dar y todas las sensibilidades, pero si hay alguien que le ha dado la vuelta a la estrategia de la política agraria somos nosotros. Me encontré nada más llegar con una devolución del Plan de Desarrollo Rural, que nos podía costar 1.500 millones de euros por la chapuza que se había hecho en la anterior legislatura. Negociamos a marchas forzadas con la Unión Europea y hemos conseguido , ya no sólo salvarlo, sino además gestionarlo más deprisa que el resto de las Comunidades Autónomas. Ese es un dinero que está llegando y lo va a seguir haciendo hasta el año 2021 a muchos rincones de la región. Pero además el objetivo fundamental es negociar con el gobierno de España para que haya fuerza , (espero que todo el mundo sea leal) y apretemos todos en la misma dirección para que no se rebaje ni un euro la Política Agraria Comunitaria (PAC) que llega a esta región que es clave para el mantenimiento de rentas”.

- Tanto Ciudadanos como El PP han anunciado que quieren poner un escudo naranja por un lado y un dique de contención popular por el otro para que no se cuelen las medidas de Pedro Sánchez en CLM. De hecho en cuestión de pactos, Ciudadanos asegura que no tendría ningún problema en apoyarle si se aleja de Pedro Sánchez.

“Bueno yo creo que algunos tienen el complejo de que les ha ido mal las elecciones generales y quieren que los candidatos regionales y locales les hagan la revancha, les hagan ese trabajo. Pero a mí me parece una perversión del Sistema. Osea, que nos pasamos el tiempo diciendo que los independentistas utilizan las Instituciones de Cataluña para ser desleales con el Estado y ahora otros se ponen a decir que las Autonomías tienen que gobernar a sus partidos para hacerles la oposición que ellos no son capaces de hacer en el Congreso. Así no funcionan las cosas, yo creo que a defender a mi tierra no me gana nadie, ni con Rajoy ni con Pedro Sánchez y eso lo sabe todo el mundo, por mucho que les moleste a la oposición. Ahora una cosa es defender los intereses de tu tierra y otra cosa es poner las Instituciones al servicio de los intereses de partido como hacen los independentistas. Eso no debieran decirlo ni Ciudadanos ni el PP, hacen un flaco servicio al país".

- ¿Por qué debería seguir gobernando Castilla-La Mancha?

“Creo sinceramente que he cumplido con lo que le dije a la gente hace cuatro años, esta región hace cuatro años estaba “infartada” después de 4 años de Cospedal. Una Cospedal de la que se quejan que yo mencione, pero es que lo que resulta chocante es que su candidato, su heredero, no se atreva ni a mencionarla, como sintiendo vergüenza. Yo creo que hay que hablar con seriedad a la gente, yo sé lo que pasó, sé que soy presidente para llevarle la contraria en el mejor sentido de la expresión, hacer lo contrario que Cospedal y es lo que he hecho en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en los servicios sociales, en el empleo y no sólo en eso, también en la actitud, yo podré tener muchos defectos pero creo que de soberbia voy bien, no tengo la más mínima y esa actitud cercana, de diálogo y creo que de humildad aprendida en la familia y si me lo permite también en mi educación religiosa, esa actitud de humildad es lo que mas le conviene a la gente. Y además han sido cuatro años limpios, es que la gente sólo se fija en las camisas cuando tienen una mancha, pero es que me presento con un cumplimiento ético, con una ejemplaridad en el trabajo y en la gestión que es casi una excepción hoy en la política en España”.