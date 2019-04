Abascal proclama que Vox ya ha ganado independientemente de lo que pase el 28 de abril

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que independientemente de lo que pase en las elecciones generales del 28 de abril, el partido que dirige ya ha "ganado". "Ya no van a poder volver a meter el genio en la lámpara otra vez", ha manifestado.

Así lo ha indicado durante un acto en Toledo, en el que también ha participado el vicesecretario de Comunicación de Vox y cabeza de lista del partido al Congreso por la provincia toledana, Manuel Mariscal, y el presidente provincial de partido, Luis Miguel Núñez.

"Hemos ganado porque esa alternativa patriótica no la pueden parar porque es de sentido común sentir orgullo por nuestra patria", ha indicado el líder de Vox, para afirmar que igualmente "es de sentido común" defender la unidad de España y que "la alternativa patriótica" de Vox "va a conducir a un gran éxito".

'CAPERUCITA ROJA'

En este contexto se ha referido al hecho de que en una escuela pública de Barcelona el "totalitarismo de género" quiera prohibir cuentos tales como 'Caperucita Roja' y con este cuento recién comprado en las manos y enseñándolo a los asistentes, Abascal se ha preguntado cuál es el problema.

"A una niña le mandan a hacer un recado y no al niño y es una demostración de machismo, y va con falda y no con pantalones. Además el animal es el malo, el lobo feroz, y a los animalistas también les molestaba, no solo al feminismo supremacista", ha argumentado en un tono jocoso y entre las risas de los presentes.

A ello ha unido que el cazador, un hombre, es el que acaba solucionando la historia "en un alarde brutal de machismo". "Encima va a ayudar a la abuela que está en casa y no le han mandado a una residencia", ha proseguido el presidente nacional de Vox.

Así, tras afirmar que el problema de "la izquierda y de los progres" es la "realidad" y que se enfrentan a problemas que ha calificado de "inevitables", Abascal ha afirmado que la ventaja que tienen para derrotarles "es que están locos".

LA LIBERTAD DE ESPAÑA

En este sentido, Abascal ha vuelto a arremeter contra el PSOE para señalar el 28 de abril está en juego "la libertad de España y los españoles". "No nos podemos permitir que el PSOE vuelva a gobernar".

"Un PSOE que de una manera sorprendente se ha aliado con los separatistas, llegando a pedir el indulto de los que han planteado un golpe separatista y pactando con los mismos que asesinaron a compañeros de su partido en el País Vasco", ha señalado.

Pero también ha tenido palabras para el PP y Ciudadanos. "Os están lanzando un mensaje de miedo, unos dicen que vienen los ultras y otros, con complejitos, apelan al voto útil. A todos esos que quieren meter miedo y tienen miedo de perder sus prebendas y escaños, les decimos que se retiren ellos, que no se presenten y nos dejen a nosotros, que sí que nos atrevemos", ha espetado.

En este punto ha incidido en que Vox es "solo un instrumento". "Lo reitero aquí para que quede muy claro y no haya tentación de dar un paso atrás. No brindéis por Vox, brindad solo por España y gritad solo viva España porque Vox solo será ese instrumento del bien común y la unidad de España".

"LOS MEJORES PORTAVOCES"

En el acto, cuyo recinto con capacidad para más de 600 personas se ha quedado pequeño, el cabeza de lista del partido al Congreso por la provincia toledana, Manuel Mariscal, ha dicho a los asistentes que el 28 de abril serán "los mejores portavoces" de la "España viva".

"El éxito de Vox será el mayor 'zasca' de la historia a esos progres, ofendiditos y a esas histéricas del pelo morado", ha vaticinado el también vicesecretario de Comunicación de Vox .

De su lado, el presidente provincial de Vox, Luis Miguel Núñez, ha dicho que esta visita de Abascal por segunda vez en pocos meses a Toledo es muestra de la importancia que la capital regional tiene para el proyecto nacional del partido. "Abrimos las puertas de la capital del imperio a la marea verde, al mensaje de ilusión y esperanza que está recorriendo toda España".

Escucha la crónica de Cristóbal Cabezas con motivo del acto de Santiago Abascal en Toledo.