7.500 enfermeros trabajan en el Sescam "Harían falta otros 3.500". Juan Fco Ruiz. SATSE

Muchos enfermeros de nuestro país han celebrado el Día Internacional de Enfermería examinándose para conseguir afianzar su plaza en 13 comunidades autónomas. Unos 100.000 enfermeros se presentaban y a pesar de que en Castilla-La Mancha no se ha celebrado esta convocatoria, unos 500 enfermeros eran acompañados por el Sindicato de Enfermería SATSE a las pruebas de Madrid.

Hablamos con el secretario general de SATSE en Castilla-La Mancha, Juan Francisco Ruiz que nos explica los motivos de por qué nuestra región no se ha apuntado a esa "Macro Opo" : "Han sido más de 100.000 personas las que se han presentado en total en las 13 comunidades. En Castilla La Mancha no la teníamos porque estamos en proceso de resolver convocatorias públicas anteriores, pero sí acompañamos a más de 500 personas en autobús a Madrid a estos exámentes.Aunque es importante aclarar que no son plazas nuevas, estos enfermeros ya están trabajando y cubriendo una plaza, realizan esta prueba para afianzar su puesto de trabajo".

El 12 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de Enfermería y el sindicato SATSE ha querido hacer un llamamiento a las administraciones públicas, partidos políticos y a la sociedad en su conjunto, para que se garantice la seguridad en la atención sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y es que a pesar de que actualmente hay unos 7.500 enfermeros/as trabajando en el SESCAM " para igualarnos a la mayoría de países europeos, ahora mismo estamos los 4º por la cola de un total de 28 países, necesitaríamos aumentar unos 3.800 enfermeros".

Desde este sindicato seguirán recogiendo firmas hasta después del verano para lograr que el Congreso de los Diputados apruebe una Ley que garantice la seguridad de la atención al paciente, exigiendo al Sescam que no se superre la ratio adecuada de pacientes por cada enfermero/a.

