60.000 personas piden una vivienda para Miguel que vive desde hace 11 meses a orillas del Tajo en Toledo

Miguel y sus amigos,entre los que se encuentra Alex Hebrail, han entregado hoy en el ayuntamiento de Toledo cerca de 60.000 firmas que han recogido a través de la plataforma change.org para pedir una vivienda digna para este toledano de 53 años, con una minusvalía reconocida del 83% y que vive desde hace 11 meses, junto a sus dos perros, en una tienda de campaña a orillas del río Tajo en Toledo.

Minutos antes Miguel nos explica desde los estudios de Cope Toledo su situación actual “Estoy sobreviviendo gracias a mi familia, que me echan una mano”. Su pensión no llega a los 400 euros y todavía sigue pagando a plazos el entierro de su mujer, 160 euros mensuales, con lo que tiene que apañarse con 230 euros mensuales “si pago alquiler no como y si como no puedo pagar el alquiler”.

"Lo peor es la soledad, el frío y el abandono de la gente"

Fue desahuciado por su casero durante el inicio de la pandemia y ha tenido que resistir en su tienda de campaña los duros días de invierno, con temperaturas de hasta -15ºC durante el temporal de Filomena “Lo peor es el frío y la soledad, el abandono de la gente, hay personas que me miran mal”. Miguel asegura que quiere pagar un alquiler que se pueda permitir de una casa en Toledo, no quiere abandonar esta ciudad y por supuesto, tampoco vivir en la calle “Yo soy de Toledo, nací en San Justo y quiero morir en Toledo”.

Alex le acompañó a principios de mes a los servicios sociales del ayuntamiento de Toledo para comprobar cómo estaba su expediente “Me dí cuenta de que si le acompañábamos le hacían más caso pero no entiendo como no han acelerado el proceso. Desde junio que se levantó el confinamiento no han hecho nada, teniendo en cuenta que tiene dificultades para rellenar un formulario y que no sabe escribir como nosotros, no han movido nada desde hace 9 meses ”.

"Confían en que le asignen una de las viviendas sociales que van a desalojar, con un alquiler fijado de unos 60 euros"

Durante este tiempo, sus amigos, han estado muy pendiente de la situación de Miguel “Yo le conozco desde la infancia y me duele mucho cómo está. Le hemos modernizado un poquito y ahora tiene un móvil moderno y sabe utilizar el whatsApp, algo importante porque está solo en el río y cualquier cosa que le pueda pasar pueda avisarnos”.

Laura SánchezCOPE Toledo

La campaña seguirá abierta hasta que consigan una vivienda digna para Miguel. Alex confía en la posibilidad de obtener una de las cuatro viviendas sociales del ayuntamiento ocupadas ilegalmente y que ahora se van a desalojar y “que serían asequibles porque tienen un alquiler de unos 60 euros”.