500 personas siguen trabajando en Toledo para abrir cuanto antes los colegios y recuperar los autobuses

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha trasladado en su comparecencia diaria para dar cuenta de la última hora del dispositivo extraordinario del temporal Filomena que ante la situación de emergencia sanitaria por la Covid-19 desde el equipo de Gobierno se ha decidido posponer el acto del Día de la Ciudad – San Ildefonso que se celebra cada año el 23 de enero.

En este acto, como ya avanzó Milagros Tolón, se iba a hacer entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a los toledanos y a las toledanas, siendo un testimonio de homenaje, solidaridad, apoyo y cercanía a cuantos ciudadanos han fallecido por el coronavirus, así como a sus familias, amigos, allegados y personal que ha estado y está en primer línea. En recuerdo y homenaje de todos ellos, además, en próximas fechas se dedicará la plaza de Safont a las víctimas de la Covid-19 con la instalación de una escultura de Rafael Canogar, donada por el autor a la ciudad.

En cuanto al temporal Filomena y la recuperación paulatina de la normalidad, la alcaldesa ha anunciado que este sábado, 16 de enero, se recupera la conexión mediante transporte público de otros dos hospitales, el Tres Culturas y el Hospital de Parapléjicos. Es decir, las líneas 81 y 82 reanudan su actividad a las 07:45 horas con su frecuencia habitual.

Además, mañana se suma un punto nuevo de reparto de sal a los ya existentes. Será en el Polígono Industrial, en el número 58 de la calle Jarama. “Una decisión que ya hemos trasladado al presidente de la asociación de empresarios”, ha apuntado la alcaldesa, no sin antes recordar que otro servicio público que recupera su funcionamiento es la recogida de basura, aunque hay puntos a los que aún no se puede llegar. No obstante, la primera edil ha señalado que este sábado “tendremos un dispositivo especial retirando la nieve de islas ecológicas y contenedores y hoy se ha recuperado la ruta ordinaria de recogida de residuos en comercios del Casco Histórico”.

Milagros Tolón también ha apuntado que desde el Ayuntamiento “mantenemos activo el servicio de atención a las personas sin hogar en la Estación de Autobuses, donde se les proporciona cobijo, ropa y alimentación gracias a la colaboración de restaurantes de la zona”, ha indicado. En el día de ayer seis personas pasaron la noche y fueron atendidas por la Policía Local.

Evaluación técnica de desperfectos

En otro orden, la alcaldesa ha explicado que los técnicos trabajan desde hace días en la evaluación de los daños provocados por la nieve y el hielo, revisando los edificios municipales, el arbolado, el pavimento, la señalización, el mobiliario urbano, o las cajas de registro, entre otras cuestiones.

Además, con la colaboración prestada por el Colegio de Arquitectos, a quienes ha agradecido su disposición, se están inspeccionando también todas las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, a la par que se está comprobando si se han producido desperfectos en el patrimonio gracias a la evaluación que coordina el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento utilizando drones para comprobar el estado de las cubiertas de edificios como San Justo, San Pedro Mártir o San Marcos, entre otros.

Todos estos estudios y evaluaciones, como ha señalado Milagros Tolón, junto a los que se estén redactando en propiedades privadas, van a formar parte de la solicitud para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Un dispositivo de 500 operarios y 45 máquinas

La alcaldesa ha recordado que el dispositivo especial por el temporal está formado por unas 500 personas que trabajan en diferentes ámbitos de actuación, y en la jornada de hoy se cuenta ya con 45 máquinas de diverso tamaño desplegadas en los barrios para facilitar esta tarea. En este punto, Milagros Tolón ha destacado la coordinación entre administraciones para que la recuperación de la normalidad esté cada vez más cerca, aunque aún restan jornadas de trabajo y esfuerzo centrado en la calzada y en las aceras.

Al respecto, la responsable municipal ha destacado que se ha intensificado la limpieza en las aceras para hacer itinerarios peatonales seguros. Entre las actuaciones más reseñables ha citado la apertura de paso en el entorno del remonte de Safont y su conexión con las estaciones del AVE y de autobuses, a cargo de la BRIF; junto a las entradas a centros sociosanitarios, farmacias y comercios, paradas de autobús y zonas de aparcamiento de todos los barrios; y la limpieza de la bajada de Antequeruela y Azacanes, donde trabaja el Ejército de Tierra; o el entorno del colegio Ángel del Alcázar, en Santa Bárbara, con el Plan Infocam de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Y es que los entornos de los colegios son una prioridad para el equipo de Gobierno de la ciudad con el objetivo de retomar las clases presenciales cuanto antes y con máximos de seguridad. “La actividad presencial se tendrá que reanudar cuando esté garantizada la seguridad para los alumnos, las familias, los maestros y demás personal de la comunidad educativa”, tal y como la alcaldesa ha trasladado a la Consejería de Educación.