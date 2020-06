Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha presentadoel plan de impulso al sector de la automoción. Con este proyecto elaborado por el Ejecutivo, se darán ayudas para la compra de vehículos de todas las tecnologías por valor de 1.050 millones de euros, de los que 550 millones corresponden a ayudas directas a particulares y organismos públicos y otros 500 millones a una línea ICO para la adquisición de vehículos industriales y comerciales.

En la "Mañana de Herrera" en COPE CLM, hemos hablado con Mª Ángeles Martínez, presidenta de la Asociación de Talleres y Concesionarios de CLM que aplaudía estas ayudas, largamente esperadas: “Valoración positiva, ayudas que se necesitaban y no sólo ahora por la pandemia, desde 2012 no ha habido ningún tipo de ayuda y se venían pidiendo y además en la línea de lo que se ha aprobado, porque no sólo hay ayudas para la compra, también para la fabricación, a los trabajadores. Es un plan aparentemente ambicioso”.

"Ayudas para todo tipo de coches, incluso gasolina"

Las dos últimas campañas sólo se ha subvencionado la compra de coches eléctricos, ahora se amplía “Llevábamos un par de ejercicios con ayudas sólo para vehículos eléctricos, que siguen siendo un porcentaje mínimo de las ventas que se realizan y se venía pidiendo una ayuda para los coches de combustión que representan más de un 90% de las ventas”.

"Ayudas que van desde los 400 hasta los 4.000 euros"

Martínez sigue defendiendo los coches diésel “últimamente se les ha demonizado y hay que insistir en que tienen menos emisiones que los coches de gasolina y tienen la misma etiqueta. Ahora para toda la venta de vehículos de menos de 120 grados de CO2, que es el 80% del parque que vendemos todos los concesionarios, son los que van a tener ayuda cuando haya un coche para achatarrar de más de 10 años. Ayudas que van desde los 400 años a los 4.000 euros para los coches eléctricos”.

El parque de España es muy antiguo. En CLM más del 45% de los vehículos tiene más de 12 años “incluso hay ayudas de 500 euros para coches de más de 20 años, que son un 17% del parque móvil”.

"En abril de vender 3.200 coches pasamos a vender 43 en CLM"

El efecto negativo en la venta de coches ha sido histórico “Nunca habíamos tenido estos datos. En el mes de abril hubo una caída de un 98 % . En CLM de 3.200 coches que se venían vendiendo, sólo se vendieron 43 y en el mes de mayo se abrió a partir del 11 y ha habido una caída en las ventas de un 74%”. Aunque dentro del poco tiempo que llevan los concesionarios abiertos "se está recuperando positivamente debido a la recomendación ahora de utilizar el vehículo privado frente al transporte público".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Automoción, que se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, ha nacido de la “unidad” entre el sector, los agentes sociales y la Administración y ha destacado que el objetivo es proteger a un sector “estratégico” para la economía nacional que se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus.

“Es un plan que nace de la unidad y que permitirá una recuperación más rápida y efectiva de esta crisis. Aspiro a que esta unidad impere en la legislatura”, subrayó Sánchez.

En el marco de la presentación del plan integral de apoyo al sector del automóvil, dotado con un presupuesto de casi 3.750 millones de euros, el jefe del Ejecutivo resaltó que el automóvil representa más del 10% del PIB nacional y da empleo de forma directa a 650.000 personas e indirecta a más de dos millones de personas.

Es un sector estratégico para la economía y para el bienestar y el progreso del país”, apuntó, al tiempo que recordó que desde el Gobierno han mostrado su apoyo “desde el principio” a esta industria y resaltó que este “plan de choque” nace bajo su compromiso de hacer “lo que haga falta” para amortiguar las pérdidas registradas por la automoción con motivo de la restricción de la movilidad por el Covid-19.

No obstante, el presidente del Gobierno señaló que también sirve para mirar al futuro y para perfilar lo que debe ser la industria del automóvil “del mañana”, que se verá reforzada de la mano de la electrificación y de la digitalización, en el marco de la transición ecológica justa.

“El sector está comprometido con esta transición, y este plan es un ejemplo claro del compromiso del Gobierno con el sector”, aseguró, al tiempo que afirmó que para que la industria de la automoción siga siendo competitiva se tiene que adaptar a las nuevas demandas del mercado y al desafío de la descarbonización de la movilidad.

Sánchez apuntó que el plan se basa en cinco pilares estratégicos, como son la renovación del parque, las inversiones y las reformas normativas, la I+D+i, la fiscalidad y también las medidas de formación y cualificación.

Así, resaltó que se destinarán 300 millones de euros a la renovación del parque público, así como 250 millones para renovar el parque automovilístico español hacia uno más limpio, 415 millones para I+D+i, 2.690 millones a inversiones para toda la cadena de valor y 90 millones en materia de formación.