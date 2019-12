25.000 contratos menos en CLM en el mes de noviembre

El número de parados registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Castilla-La Mancha al término del mes de noviembre se situó en 170.609, lo que supone un total de 1.128 desempleados menos respecto al mes anterior, sin embargo, según el diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez “Sería arriesgado decir que es un dato positivo porque si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, en Castilla-La mancha hay casi 2.000 parados más. Además a esto se une que los contratos que se han realizado en este mes han sido 25.000 menos que en el mes de octubre, son unas cifras que llaman a la reflexión y que nos alarman ante una evidencia que es la desaceleración económica en España, de la que CLM no se puede abstraer”.

" El gobierno de CLM debe a los proveedores casi 77 millones de euros"

“Nos llaman agoreros, pero no vamos a blanquear una realidad que es la situación económica de CLM, porque no estamos en el momento más boyante. A día de hoy ya se paga a los proveedores a 60 días, es una de las cifras más altas de toda España, quiero recordar que en 2015 cuando el PSOE llegó al gobierno, en esta región se pagaba a los proveedores a 16 días y el propio consejero reconoció que se les debe casi 77 millones de euros. Esto es una barbaridad”.

“También sabemos que en septiembre el déficit de la región era de 600 millones de euros , es uno de los más altos de España y esto significa llanamente que ya en septiembre se habían gastado 600 millones más de lo que tienen”

El PP ha presentado a los presupuestos regionales de 2020, 255 enmiendas “Y todas tienen que ver con la bajada de impuestos, creación de infraestructuras sanitarias, educativas, en definitiva con crear y con no destruir” y es que según Rodríguez el gobierno socialista ha configurado unos presupuestos para una situación idílica en la que no estamos: ​“El Psoe de Page ha presentado unos presupuestos para una situación idílica, que aumentan el gasto corriente, el número de asesores, de personal de confianza y que no invierten en determinadas zonas de la región que están deprimidas y que necesitan de un apoyo económico por parte del gobierno regional, que no bajan los impuestos a los ciudadanos y que contempla un aumento de la deuda pública que está en estos momentos está en torno a los 15.000 millones de euros (la deuda con los bancos) y que está 10 puntos por encima de la media de las comunidades autónomas".

