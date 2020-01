2020 será el año de la Academia de Gastronomía de CLM

Hoy vamos a poner el acento en una institución que el año pasado fue calificada como corporación de Derecho Público y Carácter Consultivo por el gobierno regional. Tras este gran apoyo, comienza un nuevo año lleno de ilusiones para la Academia de Gastronomía de CLM. Hablamos con su presidente, José María San Román, que ha aportado a la institución, tras 25 años de vida y un parón de casi un lustro, fuerza, ilusión y nuevos proyectos "Un grupo de académicos encabezados por Adolfo Muñoz y por Joaquín Martínez me pidieron que me incorporara como un miembro más, pero Carlos Falcó dejó la institución y por avatares de la vida he terminado como presidente".

La Gastronomia regional supone un 15% del PIB de CLM "Somos punteros en España y en el mundo con productos como el pistacho, la berenjena de Almagro, queso, jamón, carne de caza, cordero talaverano, mazapán, azafrán de Consuegra, el vino. Lo que pretendemos es que estos productos estén representados y tengan la calidad que se merecen avalados por la Academia de Gastronomía. Queremos unir a los productores, hosteleros, cocineros...".

"Los Broches y un libro de recetas con productos castellano-manchegos, objetivos para 2020"

"Ahora se está hablando mucho de la despoblación y se me ocurrió una idea que todos han aceptado, crear unas distinciones para restaurantes que estén en poblaciones de Castilla-La Mancha de menos de 3.000 habitantes y se van a llamar "LOS BROCHES"

También están preparando un libro de recetas que les hubiera gustado presentar en la edición de Fitur de este año, pero que tendrá que esperar a este verano para ver la luz y que estará editado por Antonio Pareja. "La idea es que 20 o 25 cocineros de CLM, participen en un libro con una receta cuyo único requisito es que lo hagan con productos de nuestra región. Lo queremos hacer en distintos idiomas para que cuando CLM esté presente en cualquier feria internacional pueda distribuirse sin problemas. Pretendíamos hacerlo para FITUR pero no hemos llegado a tiempo e intentaremos hacerlo para verano, ya está el editor Antonio Pareja trabajando en ello. Va a ir con una foto del plato con el restaurante y la elaboración del plato”.

