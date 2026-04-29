El 15% de los españoles mayores de 50 años tiene una arritmia y muchos no lo saben

El Hospital Quirónsalud Toledo ha dado un nuevo impulso a su Unidad de Arritmias, dirigida por el doctor Juan Benezet, con la incorporación de nuevos procedimientos terapéuticos. Aunque la unidad ya ofrecía seguimiento clínico a pacientes con taquicardias, arritmias y marcapasos, ahora ha ampliado sus servicios para realizar intervenciones que antes requerían derivaciones a otros centros. "Este centro de Toledo ahora cuenta con una sala del más alto nivel en la que podemos realizar procedimientos de implantes de dispositivos, marcapasos, desfibriladores, holters subcutáneos y además hacer ablaciones", explica el especialista.

¿Qué es una arritmia y cuáles son sus riesgos?

Una de las cifras más alarmantes es que alrededor del 15% de la población española mayor de 50 años padece algún tipo de arritmia, y en muchos casos sin saberlo. Según el doctor Benezet, las arritmias son "trastornos del ritmo del corazón". Mientras que el latido normal es regular, las personas con arritmias experimentan alteraciones que pueden ir desde las más benévolas, como las extrasístoles, hasta arritmias sostenidas que pueden generar síntomas y complicaciones graves.

El principal problema reside en que algunas de estas arritmias pueden ser silenciosas. "El peligro está en que alguna de esas arritmias pueden cursar de una manera silente, no dar ningún síntoma, pero eso no indica que no tengan riesgo", advierte el cardiólogo. Un ejemplo claro es la fibrilación auricular, la arritmia sostenida más común, cuya prevalencia aumenta con la edad y se asocia directamente con un mayor riesgo de sufrir un ictus. Por ello, es crucial que cualquier paciente con sospecha de arritmia sea evaluado en una unidad especializada.

Algunas arritmias pueden cursar de una manera silente, no dar ningún síntoma, pero eso no indica que no tengan riesgo" Dr. Benezet Responsable de la Unidad de Arritmias de Quirónsalud Toledo

Nuevos procedimientos curativos en Toledo

La unidad toledana está ahora equipada para realizar ablaciones, que el doctor Benezet describe como "cateterismos para tratar distintos tipos de arritmias de una manera curativa". Estos procedimientos son clave para resolver problemas que antes no se podían tratar en el hospital. La ablación, aunque pueda sonar intimidante, es un procedimiento que habitualmente se realiza con anestesia local y sedación.

Durante la intervención, se introducen unos catéteres a través de la vena femoral, en la ingle, para llegar hasta el corazón. "Con esos cables, pues somos capaces de provocar y diagnosticar determinadas arritmias, y, además, pues, unos de esos cablecitos que tienen capacidad transmitir calor en la punta, pues podemos hacer quemaduras en sitios muy seleccionados, muy concretos, muy precisos, para poder tratar y curar algunas de estas arritmias", detalla el especialista. Para ciertos pacientes, estas técnicas no solo son necesarias, sino también curativas.

La prevención, un pilar fundamental

El doctor Benezet destaca que la población está cada vez más concienciada sobre la prevención del riesgo cardiovascular, los hábitos de vida saludables y el deporte. Este interés por la salud se refleja en las consultas, donde los pacientes acuden en busca de seguimiento y prevención. El mensaje principal del especialista es claro y directo para toda la población.

Ante cualquier sospecha, duda o preocupación, acudan a una consulta de cardiología" Dr Benezet Responsable de la Unidad de Arritmias de Quirónsalud Toledo

La recomendación final es que "cualquier paciente que experimente o padezca factores de riesgo cardiovascular o empiece a notar cosas raras en su corazón, palpitaciones", o en cuyos chequeos rutinarios aparezca alguna alteración en el electrocardiograma, acuda a una consulta de cardiología. Esta visita permite "valorar el riesgo que padecen y prevenir todos los posibles trastornos que puedan desarrollar", concluye el doctor.