El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha solicitado al gobierno que se toque el Himno Nacional de España en los festejos taurinos que tengan lugar en la plaza de toros de la ciudad, conocida como "La Caprichosa".

Su portavoz, David Moreno, ha comentado que son ya muchas las plazas de toros en España que inauguran los festejos “con una respetuosa interpretación del himno nacional y consideramos que es el momento para que se instaure este solemne acto en nuestra ciudad”.

Según Moreno, el Real Decreto 1560/97 que regula la Marcha Real no establece la obligatoriedad de interpretarlo en actos concretos “sino cuando proceda, entonces ¿porqué no en las plazas de toros”. Vox además especifica cuándo se debe tocar: “el momento idóneo es una vez realizado el paseíllo que es cuando los toreros y sus cuadrillas realizan el saludo a la Presidencia, es un momento solemne porque se van a jugar la vida para disfrute de todos los espectadores”.

David Moreno ha puesto como ejemplo a EEUU “donde en todos los rodeos, que son parecidos en cuanto a espectáculo con nuestros festejos, se interpreta su himno nacional y no hay ningún debate sobre ello, ¿porqué no nuestro himno? no es una cosa rara ni extraña”.

Desde el partido de Abascal han hablado ya con la empresa que gestiona la plaza de toros, HERSANGO, “y nos han transmitido que lo apoyan y que están encantados con la interpretación del Himno Nacional en los festejos que organizan”.

Estas ferias de S. Mateo son el "mejor" momento para comenzar esta iniciativa. Moreno ha invitado además a los talaveranos a pasar por su caseta del ferial donde este sábado habrá un encuentro con el Secretario General, Javier Ortega Smith, y con el diputado nacional por Toledo, el talaverano Manuel Mariscal.

Por último ha añadido que plantearán también que se toque en otros actos “porque el Himno es un acto solemne de respeto a la bandera y las tradiciones y debería estar más presente en los actos que se hacen en Talavera”.