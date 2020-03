VÍDEO: Un policía atiende un accidente y casi resulta atropellado

Un policía municipal casi resulta atropellado cuando atendía un accidente ocurrido con anterioridad en la calle Cañada de la Sierra y su intersección con la calle Comuneros de Castilla que es paralela, ésta última, a la Avenida Francisco Aguirre.

La policía municipal se personó en el lugar del siniestro tras ser avisada de que se había producido un accidente al chocar dos vehículos en esa intersección como puede apreciarse en el vídeo.

En las imágenes también puede verse de pie a una mujer que parece quejarse de dolor en un brazo, debido probablemente al golpearse en el accidente

Uno de los agentes se encontraba haciendo fotos de la posición que ocupaban los turismos en la vía y en ese momento otro vehículo aparece en escena girando hacia Comuneros de Castilla y golpeando al policía que está de espaldas y, por su posición, no ha podido ver el giro que ha realizado el turismo.

Sorpende que a pesar de la visibilidad que tiene el tercer vehículo, no llega a darse cuenta de que el policía no sólo no está parado sino que sigue la marcha de espaldas hacia él.

Dada la situación de confinamiento en la vivienda, derivada del Decreto del Estado de Alarma, han sido muchos los vecinos que han contemplado la escena. Los comentarios de la mayoría son parecidos y en ellos muestran su perplejidad porque el policía no pare al turismo que le golpea y sólo le recrimine al conductor su acción, mientras permanece dentro del turismo..

