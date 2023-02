Vendidas ya más de 5.000 entradas para el concierto de Leiva en Talavera

El concejal de promoción del Talavera Ferial, Roberto Gallegos, ha avanzado que ya se han vendido más de 5.000 entradas, de las 6.000 disponibles, para el concierto que ofrecerá Leiva en Talavera de la Reina este viernes 3 de marzo. Si aún no has sacado tu entrada PINCHA AQUÍ y ve directamente al enlace.



Así lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la que ha resaltado que se espera que se complete el aforo del que dispone el pabellón uno, donde va a tener lugar el concierto que se celebra con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.



En este sentido, ha señalado que Talavera de la Reina no podría acoger un concierto de la magnitud de Leiva, debido a su alto coste de contratación, sino es por la financiación de la Junta de Comunidades.



El responsable de la promoción del Talavera Ferial ha informado que con motivo del espectáculo musical se han realizado mejoras de climatización por los ecos del pabellón y de electricidad, entre otras cosas.



Por otro lado, tan solo podrán acudir al concierto 6.000 personas a pesar de que el aforo del pabellón 1 del Talavera ferial es de 10.000 personas ya que según los informes que han presentados los técnicos del proyecto es el número adecuado de personas para exista seguridad y estas se sientan cómodas en el desarrollo del espectáculo.