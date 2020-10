50 viajeros esperaban esta mañana al autobús de las 7 de la mañana que cubre la ruta Talavera-Madrid. El conductor ha llegado cinco minutos antes y ha retrasado la salida en torno a 10-15 minutos porque tenía que comprobar los abonos. “Estos retrasos suceden un día y otro” nos cuenta Rosa de los Ríos, portavoz de la plataforma de afectados por el transporte de Talavera de la Reina y la comarca.

“Eso supone- ha añadido-llegar tarde a Madrid, al trabajo, porque son casi todos trabajadores. Es un día y otro día y otro día y las consecuencias evidentemente, para todas estas personas, son importantes porque las empresas te dicen que un día vale pero a diario no puede ser. Tenemos averías continuamente”.

Hace sólo unos días otro autobús, que cubría esta ruta, tuvo que parar en el polígono industrial de Cazalegas “por un problema del aceite y una rueda. Te dejan tirado”.

Los problemas con el transporte vienen de largo pero se ha agravado con la pandemia porque “seguimos sin tener el 100% de los horarios” y sigue siendo especialmente grave en los pueblos que no tienen como viajar a Talavera o a Madrid.

Trenes averiados constantemente

Si hablamos del tren “es caótico”. Ayer, los viajeros de uno de los trenes de la mañana tuvieron que esperar más de media hora parados en la estación de Torrijos porque la locomotora se había quemado y hubo que cambiarla. “Llevamos tiempo pidiendo la electrificación de las vías, ha comentado De los Ríos, estamos pidiendo que se adapten, no ya el AVE que sería muy costoso, sino lanzaderas Talavera-Madrid-Talavera. Somos muchísimas personas las que vamos a trabajar, muchas familias las que dependemos del transporte para poder ir a trabajar y poder sacar a nuestras familias adelante, tal y como está la situación en Talavera, donde es imposible trabajar y no tenemos medios de transporte adecuados. Un caos”.

Apoyo de las administraciones

Tanto la empresa que cubre el servicio de autobuses Talavera-Madrid, como el tren dependen del Ministerio de Fomento. Según la portavoz de la plataforma “estamos totalmente dejados, es vergonzoso que tengamos que estar en esta situación. Hemos mantenido reuniones durante el mes de julio y agosto con el ayuntamiento, la empresa Samar (responsable de los autobuses) y tanto con el Consejero de Fomento, Nacho Hernando, como con el Director general de transportes de la Junta, que nos han brindado su apoyo. Hemos recogido 4.500 firmas para mandarlas al Ministerio pero no hemos recibido ninguna respuesta, hemos solicitado una reunión con la Dirección General de Transportes de España y tampoco nos han respondido”.

Insiste Del Río en que “en Talavera somos muchísimas familias, lo que supone que miles de personas dependemos del transporte público. Es intolerable que tengamos que estar viviendo en esta situación”.

La concesión de SAMAR, caducada desde hace 13 años

La concesión que tiene la empresa Samar lleva caducada desde el año 2013 y “desde hace tres años venimos pidiendo que salga licitación esa línea y se actualicen las condiciones que son de 1987 y que no tienen nada que ver a cómo están ahora. Y con autobuses más nuevos. Habría otras empresas que estarían dispuestas a presentarse a esa licitación, en esta línea que es una de las más rentables de España, pero ahora mismo, como está fuera de plazos porque está caducada, ellos pueden hacer lo que quieran y nadie les obliga. En cualquier momento nos podrían decir que no ponen autobuses a Madrid y no pasaría nada.

