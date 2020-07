"En torno a los chavales del 3D se creó una cadena solidaria inmensa. Talavera dio una lección de generosidad"

Empezaron cuatro y llegaron a ser más de media centena trabajando noche y día por mejorar la situación sanitaria de Talavera de la Reina en los peores momentos de la pandemia. Nos referimos a los que ya son conocidos como “Talavera 3D” o sencillamente como “los chicos 3D”. Lograron crear una enorme corriente de solidaridad en la ciudad y la comarca pero que llegó también a otras provincias. (Más abajo puedes ver el vídeo de las impresoras a pleno rendimiento)

Mientras todos nos quedábamos en casa, porque así tenía que ser para parar el virus, ellos, al ver la necesidad que había, dieron un paso adelante y pusieron en marcha sus impresoras 3D para hacer pantallas y válvulas para respiradores. Y con ellos muchos ciudadanos más, tal como nos cuenta la portavoz de SOS Talavera, Gloria Camacho, asociación que junto a Peregrinos a Guadalupe y la asociación turística La Barbacana les van a hacer hoy un homenaje.

Alrededor de ellos se creó una cadena solidaria en la que participaron muchos ciudadanos a los que hoy también se les quiere dar las gracias

“Vamos a hacer un reconocimiento a tantos héroes anónimos y a darles las gracias a estos chavales que estuvieron con sus pantallas intentando proteger a todos los que estaban en primera línea, también a Taty Express que se ha hecho cientos de kilómetros recogiendo todo el material que la gente donaba y luego organizando su reparto y entregando las pantallas -prosigue Gloria Camacho- a Aaron Rey y los chavales que estuvieron en el hospital haciendo las válvulas para que no faltarán respiradores, las adaptaciones de esas válvulas que adaptaron con las cámaras de snorkel para que tuvieran respiradores y en Talavera no faltara, hicieron 190 para los sanitarios, para protegerlos, hicieron 20 para que fueran respiradores y luego hicieron cientos de piezas de repuesto para que si un respirador se estropeaba rápidamente se cambiara la pieza y no pasara lo que estaba pasando en otras ciudades. Querían hacer 700 pantallas para el hospital pero al final hicieron más de tres mil, trabajando a todas horas, algunos con cuatro impresoras, dejando familia, hijos...”.

Mucha gente de Talavera se puso en contacto con ellos y les dijeron “estamos aquí, todo el material más caro nos hacemos cargo nosotros, pero chavales no paréis”

“Alrededor de ellos se creó una cadena solidaria en la que participaron muchos ciudadanos a los que hoy también se les quiere dar las gracias a todas las empresas, a todos los autónomos, porque alrededor de estos chavales se hizo una cadena solidaria inmensa y se volcaron. Pasó algo insólito, hubo lista de espera para donar y tuvieron que decir que tenían suficiente material para continuar”.

La portavoz de SOS Talavera ha añadido que también hubo empresarios, a título particular, que entregaron impresoras 3D “para que tuvieran más, o algún deportista olímpico, algún político que quiso solo actuar como ciudadanos, algún profesor de instituto, algún autónomo y algún empresario más fuerte, asociaciones de Talavera que se pusieron en contacto con ellos y les dijeron “estamos aquí, todo el material más caro nos hacemos cargo nosotros, pero chavales no paréis”. Se ha creado una cadena solidaria alrededor de esta gente y es una forma de reconocer tanto a la cadena como a ellos. Han dado una lección de generosidad grandísima. Siempre hablamos de Talavera en negativo y el chip hay que empezar a cambiarlo porque Talavera tiene lo más grande que son los ciudadanos, todo el mundo se ha volcado contra el Covid, talavera es solidaria y los será siempre”.

El Homenaje será a las nueve de la noche de este viernes, 3 de julio, en el monumento a la Virgen de Guadalupe, guardando distancias de seguridad y con mascarillas. Se les entregará un detalle de cerámica pero lo importante es el reconocimiento público que van a recibir.