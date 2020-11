Los parlamentarios del Partido Popular, Vicente Tirado y Carmen Riolobos han avanzado que el Grupo Popular en el Congreso ha registrado 45 enmiendas por valor de 110 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado, “que suponen riqueza, inversión y creación de empleo para toda la provincia y especialmente para Talavera”.

En rueda de prensa con el presidente provincial del PP y senador José Julián Gregorio y el presidente del PP Talavera, Santiago Serrano, han destacado que se trata de una apuesta del presidente Pablo Casado y del PP de Paco Núñez “por nuestra provincia”.

De las 45 enmiendas presentadas, 10 son de Talavera, 10 de Toledo capital y 25 afectan a 20 municipios de la provincia, por eso Tirado ha pedido a todos los diputados nacionales de Castilla-la Mancha tanto del PSOE como de VOX “que voten a favor para que esos 110 millones vengan a la provincia, ya que las enmiendas planteadas resuelven la discriminación y esperamos que los diputados de otros partidos no consientan que el dinero se vaya a los independentistas y a los separatistas”.

Tirado ha explicado que en el caso de Toledo ciudad el PP ha planteado enmiendas para los nuevos accesos para el Hospital en el nuevo puente, dotado con un millón de euros, así como también se ha plasmado en la conexión de la A40, con AP41 R4 Toledo Ocaña para mejorar las comunicaciones con el hospital dotado con 50.000 euros, “ya que esos accesos son vida porque puede ocurrir 2 que en uno de los atascos que ya ha habido, una persona que va en ambulancia por estar más tiempo en el atasco fallezca, y no hacer los accesos es una irresponsabilidad que pueden costar muertes”.

El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Toledo es otra de las apuestas del PP, para lo que se han presupuestado 300.000 euros. La mejora en el transporte público entre Toledo y Talavera asciende a 100.000 euros, y la autovía Toledo CiudadReal se ha dotado con 2 millones de euros, mientras que se pide un millón para la terminación de la autovía Toledo-Ocaña y medio millón de euros de euros para mejorar el enlace de la A-42 con la N-400 en Toledo. Además, se ha presentado una enmienda de medio millón de euros para el Plan Nacional de Catedrales y la catedral del Toledo, y 100.000 euros para la promoción del nacimiento de Alfonso X El Sabio.

En el caso de la provincia, el diputado nacional ha reseñado que el PP “se ha acordado de los agricultores”, por lo que ha presentado enmiendas para combatir la plaga de conejos “que tanto daño está haciendo”. También hay partidas para los regadíos de Mora, Mascaraque y Lominchar, así como para los charcones de Miguel Esteban. Entre las infraestructuras destacan la ubicación de una estación de cercanías en Seseña e Illescas para su conexión con Madrid, entre otras tantas propuestas.

ENMIENDAS TALAVERA

Carmen Riolobos ha añadido que las enmiendas registradas para Talavera incluyen proyectos estratégicos por valor de 89,1 millones de euros y que van a suponer un impulso al desarrollo económico y a la creación de empleo”. Así, ha indicado que se han incluido 75 millones de euros para el AVE, “un proyecto estratégico de primera magnitud que no puede esperar hasta el 2023”. Se han incluido 1,5 millones de euros para el nuevo edificio judicial, “que desde que ha llegado el PSOE al Gobierno está parado”.

Hay 200.000 euros para la plataforma logística, “porque es un proyecto irrenunciable para nuestra ciudad”, a los que se suman 10 millones de euros para los arreglos del tren convencional. “Por primera vez se han incluido 400.000 euros para el carril central de la A-5 que tiene tantos problemas de tráfico en sentido Extremadura y sentido Madrid”. A esto se suman 2 millones para el desdoblamiento de la A-5, 100.000 euros para mejorar el transporte por autobuses entre Madrid-Talavera y el resto de las 3 provincias, “y 1 millón de euros para los regadíos del Alberche”. Se han incluido también 500.000 euros para promocionar el Camino Real de Guadalupe y 400.000 euros para rotondas como la de Gamonal, Velada Navalcán y Parrillas. Para Riolobos “es un gran empuje para Talavera y su comarca y esperamos que el Gobierno las apruebe, con los votos a favor de los diputados de la provincia de Toledo tanto del PSOE como de VOX”.

Por su parte, José Julián Gregorio ha indicado que “los partidos emergentes” como VOX no han presentado ninguna enmienda a estos presupuestos, y ha criticado que tanto el diputado nacional del PSOE Sergio Gutiérrez, “mano derecha de Emiliano García-Page” como la senadora Monserrat Muro dijeran que los PGE “son sociales, algo que no es verdad porque no traen inversiones”. Se ha referido también a la visita que ha girado Page hoy a Talavera y le ha pedido “que traiga riqueza y que apoye que tengamos una plataforma logística, porque así podremos trabajar con Illescas que sí tiene y donde no dejan de instalarse empresas”.