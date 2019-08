Tita García Élez pedirá de nuevo la inclusión de Talavera en el abono transporte de Madrid

La plataforma de afectados por el transporte sigue trabajando para mejorar el servicio de autobuses entre Talavera y Toledo y Talavera y Madrid. Recientemente ha mantenido un encuentro con la alcaldesa Tita García Élez que ha tomado ya cartas en el asunto.

En la reunión también participó la concejala de Ciudad e Imagen Sostenible, Montserrat Muro. Tal como nos ha contado Alicia Jiménez, portavoz de esta plataforma, la actitud de la alcaldesa ha sido “muy positiva porque quiere poner soluciones y su objetivo es el mismo que perseguimos desde la plataforma, tener un transporte digno no solo para los que vivimos aquí sino para atraer gente que quiera venir a vivir a Talavera y que esta ciudad vuelva a ser lo que ha sido”.

García Élez ha trasladado a los integrantes de la plataforma los contactos que ya ha mantenido tanto en la Dirección General del Ministerio como en la Consejería de Fomento “para informarse en qué situación se encontraba todo este tema y nos ha dicho que contemos con ella”.

La alcaldesa se ha comprometido a mantener una nueva reunión con el Consorcio de Transportes de Madrid para incluir a Talavera en el Abono Transporte de la Comunidad “para que no tengamos que pagar la prolongación que son 70 euros más al mes que sumados a los 131 que cuesta el abono son alrededor de 200 euros mensuales y más de 2.300 al año y eso es una barbaridad. Tenemos una compañera que cobra 500 euros imagina lo que le queda”.

Desde la plataforma le han pedido a la alcaldesa que obligue a la empresa a aplicar los descuentos por discapacidad y familia numerosa que “nunca se han aplicado y no sabemos porqué”.

La portavoz de la plataforma ha comentado que se ha solicitado una nueva reunión con la empresa SAMAR, que presta el servicio Talavera-Madrid, para continuar avanzando en las solicitudes que se le hicieron en el primer encuentro en el que la empresa se comprometió a estudiar algunas de ellas como la de poner un bus a las once de la noche que salga hacia Talavera desde la capital de España “de momento estamos encontrando respuestas y acción, antes cuando perdías un billete o la tarjeta verde tenías que pagarlos ahora si presentas una denuncia porque la has perdido no lo tienes que volver a abonar”.

En cuanto al servicio de autobuses con Toledo, García Élez les ha trasladado que la concesión está próxima a expirar y que en las nuevas adjudicaciones se incluirán todas estas reclamaciones de los usuarios.

Alicia Jiménez ha calificado de positivo que ayer la alcaldesa se reuniera con representantes de RENFE “para intentar mejorar los horarios con la finalidad de que haya otras opciones al transporte por carretera y tiene muy claro que hay que solucionar los problemas. Es cierto que la electrificación de la vía es muy importante pero la hemos pedido que, obviamente en el que caso de que se amplíen los horarios, haya un abono que haga el billete de tren más barato”.

En Talavera son en torno a 300 las personas que tiene que coger el autobús para desplazarse a Madrid a trabajar.