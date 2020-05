El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina celebrado esta mañana, de carácter extraordinario y con un único punto a debate como es la Covid-19, ha dado comienzo con un minuto de silencio de la Corporación municipal por las víctimas de la pandemia.

Un pleno semipresencial (con 7 concejales del equipo de Gobierno y uno de Ciudadanos online, además de otros del PP y Vox en la zona de público), para dar cuenta de las gestiones desarrolladas por el Ejecutivo local con consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La alcaldesa, Tita García Élez, ha mostrado sus condolencias por las víctimas de este virus, así como ha enviado toda su solidaridad a sus familiares, que “en muchos casos no han podido ni despedirlas”, a consecuencia de estas circunstancias extraordinarias, y que no han podido contar con el consuelo por el distanciamiento físico recomendado.

Ha lanzado un “mensaje de ánimo” a todas aquellas personas que, a día de hoy, todavía siguen luchando contra este virus, para que “sepan que no están solos, tienen a los sanitarios velando y cuidando de su salud ya toda una sociedad siendo responsable de contribuir para frenar la expansión de la epidemia”.

Servicios municipales y otras instituciones de la ciudad

La alcaldesa ha aprovechado para agradecer al Servicio de Informática su trabajo para hacer posible el desarrollo de este pleno semipresencial, así como por favorecer el teletrabajo y ayudar a adaptar los servicios a la tecnología y favorecer la comunicación telemática. En la misma línea, se ha referido a todos aquellos que han estado en primera línea desde el inicio del Estado de Alarma para garantizar la “seguridad de la ciudadanía”, como servicios de limpieza, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Geacam, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que junto a sanitarios y farmacéuticos han dado un “ejemplo de profesionalidad, fortaleza, esfuerzo y solidaridad”.

Del mismo modo, ha agradecido a instituciones sociales, como Cruz Roja o Cáritas, la colaboración con el Consistorio para atender necesidades básicas de muchas familias talaveranas, un “esfuerzo titánico” contras las adversidades en este momento. Igualmente, ha tenido una referencia para las empresas, con una solidaridad sin precedentes, que han donado material y alimentos en lo que va de confinamiento. Y es que, “este Ayuntamiento, como todos, ha sido el primer recurso para quienes buscan una respuesta a sus problemas, como Administración más cercana”, ha sostenido la alcaldesa.

El Ayuntamiento se adelantó al Estado de Alarma con la suspensión de eventos

Respecto a la emergencia sanitaria por el Covid-19, la primera edil de la ciudad ha pedido a la oposición “sinceridad, honestidad y, sobre todo, realidad”, recordando que todo el trabajo iniciado desde el minuto cero por parte del Ayuntamiento ha sido para “evitar la propagación del virus y garantizar la seguridad de los talaveranos y talaveranas”. De hecho, ha reconocido que “incluso nos adelantamos a la declaración del Estado de Alarma”, decretado el 14 de marzo; y es que ya el día 10 de marzo se suspendió la II edición de la Feria AOVE & Nuts, decisión a la que siguieron los días sucesivos otras como el aplazamiento o suspensión de actividades culturales, deportivas o de ocio.

En este punto, no se ha olvidado de hosteleros y comerciantes, que junto al Ayuntamiento dieron un paso al frente antes del 14 de marzo y “cerraron sus negocios como medida preventiva, haciendo un ejercicio fundamental de responsabilidad por adelantado”. Ya el día 13, se emitió un bando municipal para decretar el cierre de instalaciones municipales, excepto las que prestaban servicios esenciales, como Servicios Sociales o Centro de la Mujer. Se clausuraron parques infantiles y zonas de ocio y esparcimiento, porque “nuestra prioridad como Gobierno ha sido y sigue siendo frenar el contagio y conseguir que los efectos de la pandemia fueran los menores posibles”, ha matizado.

Limitación de la atención presencial, pero siempre con servicio telemático y telefónico para mantener la actividad municipal

Desde ese momento, se limitó la atención presencial en edificios y dependencias municipales, pero manteniéndola de manera telemática y telefónica, así como la flexibilización de horarios para que los trabajadores municipales pudieran conciliar vida laboral y familiar. En el Ayuntamiento se han mantenido las Juntas de Gobierno Local, para dar salida a todo el trabajo administrativo y “la ciudad esté lo mejor preparada para cuando todo pase, dando prioridad a todos los expedientes que generaran empleo o crecimiento”, como ha sido una constante en el área de Urbanismo.

Prioridades: las personas, su salud y su seguridad

Por supuesto, la alcaldesa de Talavera ha señalado que han sido fundamentales las medidas de prevención para proteger a la ciudadanía de posibles contagios y para evitar la propagación del virus, ensalzando que “mi prioridad, como alcaldesa, son las personas, su salud y su seguridad”. De forma diaria, ha continuado, se han tomado decisiones “aplicando la sensatez y el sentido común” y “siempre pensando en el interés general”, de la mano de las recomendaciones e indicaciones de las autoridades sanitarias.

Operativo de desinfección que lleva actuando durante 54 días

Otro ejemplo de responsabilidad y contención fue el inicio de un operativo especial de desinfección por parte del Ayuntamiento, encabezado por Servicios Generales y Protección y Bomberos, y que ya empezó a funcionar con empresas concesionarias de limpieza el 15 de marzo; coordinado desde las Concejalías de Imagen Sostenible de Ciudad y Política Medioambiental Sostenible. Sin descanso, estos equipos llevan 54 días consecutivos actuando en todas las calles de la ciudad y EATIMs, a diario. A esta acción se sumaron Cespa, RFE Iniciativas, Palomarejos Golf y varios grupos de agricultores de la ciudad, siempre coordinados y distribuidos desde el operativo.

En estas labores de desinfección se incluyó a todos los vehículos municipales y se dio apoyo a Policía Nacional y Guardia Civil, otro ejemplo de la “lucha sin paliativos, desde el primer momento, contra este enemigo común y desconocido, que no entiende de colores, razas, países ni clases”. En la desinfección ha habido aliados excepcionales que han reforzado esas labores, como GEACAM (Gobierno de Castilla-La Mancha) con 4 fases de intervención hasta la fecha, la UME o el Ejército. Todos ellos han permitido actuaciones más exhaustivas en residencias de mayores, centros de zonas y otras zonas sensibles. Desde la flexibilización del confinamiento, en esta fase 0, también se ha puesto especial empeño en la limpieza y desinfección en zonas más transitadas para paseos o la práctica de ejercicio físico.

“Nunca han faltado camas ni respiradores” en el Hospital de Talavera

Pese a no ser competencia municipal, la alcaldesa ha afirmado que ha estado en constante comunicación con la Gerencia del Área Integrada de Talavera, para “conocer cuáles eran sus principales demandadas e intentar cubrirlas con esas donaciones privadas o con las adquisiciones del Ayuntamiento”. Aunque ha habido momentos más críticos, García Élez ha trasladado que “nunca han faltado camas ni respiradores” en el Hospital de Talavera. Igualmente, ha ofrecido otros datos traslados por la propia Gerencia, como los 541 profesionales sanitarios que se han contratado en este periodo y la ampliación de camas de hospitalización y críticos (de 300 a 374 y de 10 a 40, respectivamente), de las que 215 de hospitalización y 20 de críticos se han reservado, específicamente, para pacientes infectados por Covid-19. Pese a ello, la ocupación máxima ha sido de 178 pacientes hospitalizados y 27 críticos por este patógeno. En cuanto a respiradores, se pasó de 21 a 32, así como de 4 a 14 los equipos de Ventilación Mecánica No Invasiva. Por último, ha indicado que no hay ningún fallecido entre los sanitarios del Área Integrada de Talavera.

En cuanto a fallecidos y contagios la alcaldesa ha insistido en que no les han dado datos pero que según la información recibida, 16 de los 50 que han sido inhumados desde el 8 de abril al 3 de mayo eran positivos confirmados.

El Ayuntamiento ha solicitado información del número de muertes al Registro Civil el 29 de abril y se le contestó que se ha enviado la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha."Cuando los tengamos los daremos a conocer".

Una Área Integrada que atiende a más de 100 municipios y que durante esta pandemia ha tratado a cien pacientes de la Comunidad de Madrid o de Castilla y León

Igualmente, la regidora talaverana ha recordado que el Hospital Nuestra Señora del Prado atiende a más de 100 municipios del Área Integrada de Talavera; al igual que ha informado que cerca de un centenar de pacientes de la Comunidad de Madrid o de Castilla y León ha sido atendidos en nuestro centro hospitalario por esta causa. Independientemente, García Élez ha considerado que, sean de donde sean, lo único que se ha pensado que “detrás de cada caso, hay una persona a la que había que curar, nada más”.

En términos generales, ha explicado que se tomaron las oportunas medidas de protección en los autobuses urbanos, con la reducción del aforo a un tercio o la instalación de mamparas, así como se hicieron las gestiones para que, de haber sido necesario, “se hubieran podido medicalizar los hoteles en 24 horas, y evitar el colapso de los servicios sanitarios y de emergencias del Hospital”. También se acondicionaron espacios en el tanatorio y el cementerio, previendo un posible incremento de los servicios.

En el aspecto sanitario, ha dicho la alcaldesa, el Ayuntamiento puso a disposición de las autoridades sanitarias todos sus medios humanos y materiales, así como se ha hecho eco, diariamente, de las recomendaciones de quedarse en casa y contribuir en la causa común; por “pensar en sí mismos, pero también en los demás, por utilizar la que ha sido y está siendo la mejor vacuna de contención”.

Más de 600 familias atendidas con lotes de alimentos para cubrir sus necesidades

En relación a las donaciones, todas las ayudas se han canalizado a través del correo donacion@talavera.org, gestionado por el Ayuntamiento y que ha sido testigo de una solidaridad que “nos sostiene y nos empuja”. Y es que, esta crisis ha golpeado muy duramente a muchas familias, por lo que este recurso puesto en marcha por el Ayuntamiento, y con el que han colaborado decenas de empresas y particulares, está siendo “un perfecto servicio complementario a los bancos de alimentos ya existentes”.

Desde Servicios Sociales, y con la gestión de las Concejalías de Protección Social y Reducción de la Desigualdad y la de Planificación y Promoción de Talavera Ferial, ya se ha atendido a más de 600 familias con lotes de alimentos. Más de 10.000 kilos han sido aportados por el Ayuntamiento para este fin, así como ayer mismo se desbloqueaba el proceso administrativo, paralizado por el Estado de Alarma, para aprobar la convocatoria de Ayudas de Emergencia Social por valor de 500.000 euros; “hoy, mejor que mañana”, ha resumido respecto a esta acción.

Tanto Bomberos como Protección Civil también han colaborado, entre otras muchas acciones, en repartir estos alimentos, también medicamentos u otros bienes de primera necesidad para familias vulnerables, mayores o dependientes.

Reparto de centenares de mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento, de Interior o de donaciones privadas

Del mismo modo, el Consistorio ha repartido mascarillas y otros materiales de protección y prevención al Hospital y otras entidades y colectivos que así lo han demandado. Al margen de las 50.000 mascarillas que acaba de adquirir, está canalizando el reparto de otras 70.000 donadas por la iniciativa de muchos empresarios, comandada por Pedro

Durán, Fundación Futurart y Centro Tecnológico de la Confección de Talavera. También la Policía Local está participando en el reparto de más de 30.000 que han sido enviadas por el Ministerio de Interior y se están repartiendo en Estaciones de Tren o Autobús y colectivos de taxistas.

Medidas económicas y fiscales adoptadas por el equipo de Gobierno

Entendiendo la gravedad de la situación, la alcaldesa ha señalado que se han tomado muchas medidas económicas y fiscales para “aliviar los efectos que esta crisis sanitaria tuviera durante y después”; como la suspensión de la Ora, el aplazamiento del impuesto de vehículos y la tasa de basura, la exención de un trimestre de la ocupación de la vía pública y la tasa de basura a los hosteleros. Mientras se estudian nuevas propuestas, también ha recordado que desde el equipo de Gobierno se ha renunciado a las asignaciones del grupo municipal desde el mes de marzo y al 20 por ciento de las retribuciones de ella misma y el resto de sus concejales y concejalas.

Tita García Élez ha manifestado que se ha mantenido informada a la población, con la actualización de datos y medidas de las diferentes Administraciones, a través de la web municipal y las redes sociales, así como se ha habilitado la web Talavera Comparte, para que toda la ciudadanía tuviera en casa una alternativa de entretenimiento y ocio.

Igualmente, se ha referido a como la atención del equipo de Gobierno ha sido diaria para con las personas que han tenido cualquier necesidad, y es que “se ha tenido que aparcar la gestión importante por la urgente”, porque “la salud de las personas es un tema capital”.

La alcaldesa reconoce que se habrán cometido errores y pide disculpas, en un marco mundial donde apareció un “enemigo invisible” ante el que “nadie estaba preparado”

La alcaldesa de Talavera ha reconocido que se habrán cometido errores y se seguirán cometiendo, al tiempo que ha pedido disculpas si en algún momento no se ha llegado a algún sitio o a una demanda. Esta sociedad, ha dicho, “no tenía una fórmula escrito o brújula para guiarnos a una solución”, y es que “este enemigo invisible llegó sin avisar y ante el que ninguno estaba preparado”. La única realidad, ha subrayado, es que siempre se ha “actuado para ayudar, aliviar, tender la mano y aportar soluciones, intentando remar desde lo local para contener y que la situación no se agravara”, y, lo que es más importante, “que la crisis no se dejara a nadie por el camino”.

“Este trabajo ha sido de todos y todas y la victoria también será la de todos y todas”

García Élez ha insistido en que “el virus está todavía aquí y no podemos dar un solo paso atrás”, por lo que ha animado a seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias como mejor medicina y que es responsabilidad de cada uno cumplirlas. Para concluir, ha expresado que “esta situación la superaremos juntos y volveremos a caminar en la senda del progreso y el bienestar”, hacia un futuro mejor. “Este trabajo ha sido de

todos los ciudadanos, de todos y todas, y así debe seguir siendo, porque la victoria también será la de todos y todas”.