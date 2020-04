Tímida salida de niños en Talavera: "A calle sí, a paque no que hay bicho"

Tímida salida de niños esta mañana por las calles de Talavera de la Reina. A pesar de la posibilidad de abandonar durante una hora el confinamiento, no han sido muchos los padres y madres que se han decidido a salir a las calles.

Prácticamente la totalidad de ellos nos han contado que la medida del gobierno de permitir la salida a los menores de 14 años es muy acertada. “De hecho lo tenían que haber hecho antes” nos dicen algunos. Otros nos comentan que era muy conveniente no sólo para los niños sino también para los papás y mamás que no sabían ni como entretenerles “yo tengo una niña pequeña y un bebé y estaba ya que me subía por las paredes” nos dice una mamá. Otra comenta que “la niña ya no quiere los juguetes y ha dejado de comer”.

Algunas familias han aprovechado para acercarse a la vivienda o la residencia de los abuelos con el fin de que, a través de verjas, balcones o ventanas, y manteniendo las medidas sanitarias, pudieran ver y hablar un ratito con sus nietos, y viceversa, tras más de cuarenta días de confinamiento.

Los juguetes preferidos con los que han salido los niños han sido las bicis, los triciclos y los patinetes, además de los carritos en los que han paseado los más chiquitines. Algunos de ellos en un principio no querían salir de casa “por miedo al bicho-nos dicen los padres- pero luegos les hemos explicado que si no tocaban nada y hacían caso a lo que les decíamos no iba a haber ningún problema”. Los niños más mayores han salido con sus mascarillas.

El Ayuntamiento de Talavera ha optado por mantener cerrados los parques infantiles para prevenir los contagios.

La deseada medida ha sido secundada esta mañana sólo por algunas familias que además se han comportado en todo momento con corrección y siguiendo a pies juntillas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se espera que sea esta tarde cuando salga un mayor número de pequeños a las calles de Talavera en esta primera jornada de permiso concedida por el Gobierno desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma.

Las avenida Fundidores y Artesanos, que llevan al puente atirantado, la zona de Villa Justina y la avenida de la Real Fábrica de Sedas en el entorno de la universidad, todas ellas con espacios amplios y vegetación, han sido las preferidas para el paseo de una hora permitido por la Orden que ayer publicó el BOE, y donde se ha podido ver una mayor afluencia de niños,

