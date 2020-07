Óscar García Fernández es un vecino de Talavera de la Reina (Toledo) que se ha convertido sin pretenderlo en un héroe. Este martes salvó la vida de una persona, un varón de 42 años, que había sufrido un infarto. Eran las 8:10 h. de la mañana.

Óscar nos ha contado que viajaba por la antigua Nacional V, sentido Extremadura, cuando a la salida de Talavera y “a la altura de Un alto en el camino, vi a una mujer en mitad de la carretera, con los brazos abiertos y muy asustada, muy alterada. Entonces paré el coche, me bajé y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que su marido se estaba muriendo, que le había dado un infarto. Me pidió que llamara a la policía y a una ambulancia”-prosigue.

Óscar había aparcado su coche en el arcén y sin preocuparse siquiera de cómo dejaba el vehículo le dijo a la mujer “nos tenemos que ir. Así que no me lo pensé dos veces, me monté en su coche, le dije a la mujer que se pusiera atrás, le puse al hombre el cinturón y lo que hice fue irme lo más rápido posible a una clínica privada de Talavera”.

Óscar es todo un ejemplo de empatía y solidaridad porque no reparó en nada con tal de salvar la vida de esa persona. Ni siquiera en que dejó el coche en el lugar de los hechos, con las llaves de su negocio dentro, un estanco de la calle Carnicerías, “dejé mi coche tirado con las llaves del negocio, tenía dinero, tenía la cartera, tenía todo ahí. Había un señor detrás y le dije: por favor póngase aquí atrás y se quedó ahí”.

El varón de 42 años se encuentra estable dentro de la gravedad y permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Virgen de la Salud de Toledo.

Su mujer publicó la historia en su página de Facebook para encontrar a quien había sido tan generoso con ellos y poder darle las gracias. Y lo encontró.