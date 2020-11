Talavera tendrá un plan de emergencia ante catástrofes

- La concejala de Seguridad y Movilidad, Flora Bellón, ha informado del próximo proyecto que verá la luz y que sacará adelante el equipo de Gobierno; se trata del “primer Plan de Emergencia Municipal” para la ciudad y que “vamos a hacer realidad”.

Igualmente, ha querido remarcar que “tanto la normativa nacional como la regional exigen a los municipios de más de 20.000 habitantes” (en base a la Ley 17/2015 del Sistema de Protección civil y que se desarrolló en una orden del Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas), poseer un plan de estas características, como “necesidad y obligación”.

Sin embargo, Bellón ha señalado que “en este Ayuntamiento no se actuó al respecto desde el año 2016; no se ha hecho nada por parte del anterior equipo de Gobierno para ponerlo en marcha”. Incluso, desde que la Junta de Comunidades pusiera en marcha una línea de subvenciones para el desarrollo de estos planes, el anterior Gobierno “solicitó esta ayuda en dos años, se la concedieron, pero tuvieron que renunciar por no presentar la justificación dentro del plazo” recogido. Planes de Emergencia ante Incendios Forestales, Inundaciones, Fenómenos Meteorológicos o Riesgos Sísmicos “Nosotros ahora sí, hemos vuelto a pedir la subvención a la Consejería, nos la concedió el pasado mes de agosto y ya tenemos prácticamente redactados 5 planes de emergencia”, que ahora hay que justificar para optar a esa subvención por valor de 12.000 euros. Se trata de varios planes o líneas de actuación, como el Territorial Municipal de Emergencias, el de actuación ante Incendios Forestales, ante Inundaciones, ante Fenómenos Meteorológicos o ante Riesgos Sísmicos.

Además, se ha desarrollado un sexto, de forma voluntaria, que “ha asumido económicamente el Ayuntamiento, porque creemos necesario para la ciudad”, como es un Plan de Autoprotección ante Grandes Concentraciones Humanas, que sirva para “tener coordinado cualquier tipo de incidencia grave que pudiese darse” en eventos del calado de ferias u otros eventos multitudinarios, ha detallado. La concejala de Seguridad y Movilidad ha declarado que estos seis planes ya se han adjudicado para su redacción, a la empresa especializada Legal Planning. En los próximos días, se ultimará la documentación para que sea remitida a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 30 de noviembre. De esta forma, se justifican los seis planes, con toda la documentación administrativa requerida, para percibir la subvención mencionada en cinco de esos planes.

El sexto lo sufragará el Consistorio talaverano. “Cuando se pide una subvención, hay que ponerse a trabajar para que se pueda percibir” La también portavoz municipal ha sostenido que este proyecto es un ejemplo más de cómo “la Junta ayuda a Talavera, con hechos”. En este sentido, ha recalcado que “cuando se pide una subvención, hay que ponerse a trabajar en los trámites administrativos para que finalmente se pueda recibir” y el resultado llegue a Talavera. Respecto al anterior Gobierno, ha resumido que “pedía las ayudas, pero no se ponían a tramitarlas y, por eso, las ayudas no llegaban”. Planes obligatorios desde 2016 y que son “esenciales y fundamentales” Bellón ha reiterado que estos planes son “obligatorios” desde el año 2016, apostillando que “son esenciales y fundamentales” porque contienen el marco, “el protocolo de actuación, de coordinación ante cualquier tipo de emergencias que pueda haber”. “Es obligatorio, necesario y subvencionable”, ha apuntado.

Estos documentos que se han redactado serán analizados por la Dirección General con competencias en el área de Protección Civil, quien tendrá que remitir, posteriormente, un informe que recoja la homologación de estas líneas de actuación en Talavera. Con todo esto en marcha, los planes tendrán que ser aprobados definitivamente en el Pleno municipal para que puedan ser ejecutados en caso de cualquier urgencia o emergencia por voluntarios de Protección Civil, y efectivos de Policía Local y Bomberos. Este dispositivo también incluye los medios materiales y/o humanos que sería necesario coordinar. Proteger de manera más rápida y eficaz a las personas y sus bienes ante incidencias graves Desde este equipo de Gobierno “lo que se pretende es avanzar, cumplir con una obligación que es legal y, por supuesto, proteger de la manera más rápida y eficaz a las personas y a sus bienes” en caso de incidencia de carácter grave. Son seis planes dentro de un mismo conjunto “regulado” que “nos dirá en qué nivel de emergencia estamos y definirá los medios necesarios para la actuación determinada”.