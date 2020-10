Talavera tendrá medidas más “específicas y restrictivas” ante la situación preocupante y los altos contagios

La portavoz municipal, Flora Bellón, ha anunciado que Talavera tendrá medidas más “específicas y restrictivas”, previsiblemente a partir de mañana miércoles, una vez que se conozca el documento definitivo en el que se ha empezado a trabajar hoy por parte del Gobierno regional. Así se ha dado a conocer tras la reunión mantenida esta mañana en el Ayuntamiento, y en la que han participado la alcaldesa, Tita García Élez; el director general de Salud Pública, Juan Camacho; el director gerente del Área Integrada de Talavera, José María Ruiz de Oña; y las concejalas del equipo de Gobierno, Flora Bellón y Montserrat Muro.

La portavoz se ha referido a que “sigue existiendo una alta incidencia” de contagios y que la situación es “preocupante” en lo que se refiere a la transmisión comunitaria. Por eso, y tal y como ya adelantó la propia alcaldesa, se ha pedido un recrudecimiento de las medidas a la autoridad competente. De esta forma, mañana se conocerán en detalle estas nuevas líneas, sobre las que Bellón ha avanzado que habrá mayor limitación del número de personas que pueden reunirse (fuera del ámbito estrictamente de convivencia), limitación de horarios, reducciones de aforo o suspensión de actividades culturales o deportivas, tanto en el ámbito público como en el privado.

En rueda de prensa, acompañada por el intendente jefe de la Policía Local de Talavera, Francisco Quevedo, ha avanzado que las medidas serán, probablemente, más intensas que las de nivel 3. Igualmente, la portavoz ha dicho que las medidas no son para toda el área sanitaria, sino solo para la ciudad de Talavera.

Con la falta de responsabilidad y actitud de no cumplimiento se siguen sumando muertes a la estadística, poniendo en peligro puestos de trabajo y la actividad en negocios que no pueden seguir el ritmo normal en la ciudad

Sin embargo, y una vez más, ha reiterado que “por más medidas que pidamos y que pongamos, por más acciones y esfuerzos que lleve a cabo este Ayuntamiento; sin la colaboración individual ciudadana, el virus va a seguir campando a sus anchas por la ciudad como lo está haciendo”. A su juicio, esta actitud “va a seguir teniendo malas consecuencias”, porque, aunque ahora el virus está siendo menos mortal, “sigue habiendo muertes”, además de que está acarreando otros problemas como confinar a gente por estar en contacto con casos diagnosticados, poniendo en peligro puestos de trabajo, negocios de autónomos y empresarios y, en definitiva, en normal ritmo de la ciudad. “Tenemos que contribuir, entre todos y todas, a que esto no pase, a que no se tengan que adoptar medidas aún más duras”, ha remarcado.

Voluntad personal y responsabilidad individual para cumplir con la mirada puesta en las fiestas privadas y reuniones familiares como “grandes focos de contagios”

La portavoz municipal ha hablado de gran esfuerzo entre Administraciones para “seguir limitando y extremando las medidas para no tener que cerrar del todo”, por lo que ha defendido esa voluntad personal y responsabilidad individual para que “no tengamos que vernos abocados a cerrar nuevamente, porque no queremos tener que hacerlo”. En estos términos, ha enumerado todas las actuaciones que ha venido desarrollando el Ayuntamiento, como en la desinfección de calles, en el control sanitario en establecimientos, con el refuerzo de vigilancia y control para velar por el cumplimiento de medidas, entre otras.

Sin embargo, ha vuelto a poner en el centro de la problemática al ámbito privado, ya que “es el que ahora nos preocupa”, esas fiestas privadas y reuniones familiares que se hacen en casas o parcelas particulares y que está demostrándose que son “los grandes focos de contagios”.

Con esos que incumplen, “el virus ya no suma, sino que multiplica”

Bellón ha mantenido que “no es que toda la población esté incumpliendo, sino que esos que incumplen nos están llevando a una situación más grave; porque el virus ya no suma, sino que multiplica”. Por eso, ha vuelto a valorar los esfuerzos de Ayuntamiento, Policía Local, Salud Pública, o la coordinación con la Subdelegación del Gobierno en Toledo o la Delegación Provincial de Sanidad, para el cumplimiento de las medidas, lamentando que siga habiendo casos diarios de gente que desprecinta los parques para usarlos, hacen fiestas privadas sin cumplir las medidas higiénico-sanitarias, como bodas, bautizos, comuniones u otras celebraciones improvisadas.

La portavoz municipal ha dicho que en el recinto Talavera Ferial se han centralizado esas PCR que siguen realizándose por parte de los profesionales sanitarios, siendo una de las ciudades en las que más test se realizan; pero, ante eso, ha pedido “que la gente no se relaje, que no piensen que no pasa nada”. Esa parte de la población que está incumpliendo está “provocando la multiplicación del virus”, por lo que “sin responsabilidad individual, no va a ser posible que baje la tasa de contagio; aunque tuviéramos 500 agentes más de policía, porque no podemos llegar a todas las casas”.

Aunque el repunte de contagios se está observando a nivel nacional y mundial, Flora Bellón ha considerado que “tenemos que huir de escenarios peores usando esas herramientas de prevención y protección que llevan meses indicando las autoridades sanitarias”.