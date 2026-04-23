Talavera se prepara para fuertes lluvias y tormentas con aviso amarillo de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Toledo. La información ha sido comunicada por la edil de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, quien ha detallado que afectará especialmente a las zonas de la Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo.

El aviso estará en vigor desde las 17:00 horas del 23 de abril hasta las 00:00 horas del 24 de abril, con una probabilidad de que ocurra de entre el 40% y el 70%. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm en una hora, y no se descarta la aparición de granizo y rachas muy fuertes de viento, sobre todo en la parte occidental de la provincia.

Dispositivo preventivo en marcha

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha puesto en marcha un dispositivo de seguimiento preventivo. Este operativo está coordinado por el área de Seguridad Ciudadana y cuenta con la colaboración de la Policía Local, Protección Civil y otros servicios municipales para dar una respuesta rápida a cualquier incidencia.

La concejal ha enviado un mensaje de tranquilidad, recordando que el nivel amarillo supone un riesgo moderado. Sin embargo, ha insistido en la necesidad de "extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre durante la franja horaria afectada".

Extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre"

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades recomiendan evitar zonas inundables, no atravesar cauces o grandes acumulaciones de agua y asegurar elementos en balcones o ventanas que puedan ser arrastrados por el viento. Asimismo, se aconseja a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del tiempo.

El consistorio ha confirmado que continuará monitorizando la evolución de la situación meteorológica y, si fuera necesario, adoptará las medidas adicionales que se requieran para garantizar la seguridad de los vecinos.