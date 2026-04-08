Talavera hace una oferta para adquirir el Alfar 'La Purísima' a las cinco familias propietarias

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que el Ayuntamiento ha presentado una oferta económica a los cinco propietarios del Alfar 'La Purísima' para adquirirlo con el objetivo de convertirlo en el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica.

Así lo ha dado a conocer este miércoles ante los medios de comunicación, a los que les ha trasladado que el Ayuntamiento ha presentado esa oferta a la gestoría encargada de los asuntos de las cinco familias para que sea valorada, "y esperamos tener una respuesta en unas semanas que deseo sea positiva".

De ser así, comenzará el proceso para restaurar el inmueble, que alberga en su interior un horno árabe, "y es el único alfar tradicional en la ciudad" que se convertiría, como el alcalde ha manifestado en múltiples ocasiones, en un Centro de Interpretación de la Cerámica para dar relevancia a la seña de identidad talaverana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por lo pronto, ha dicho el alcalde, el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la Diputación para un proyecto que redundará también en el impulso del turismo de la ciudad.

Sin embargo, también ha echado en falta más apoyo institucional, porque a excepción de la Diputación Provincial "no tenemos ninguna ayuda y nuestra ciudad necesita este proyecto, y es vital la ayuda financiera porque el edificio está prácticamente derrumbado"