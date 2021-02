Muñiz Fdez (Parodia) @CesarMunizFdez es el perfil de Twitter denunciado por el CF Talavera por suplantar la identidad del que es Director General de este club: el árbitro internacional César Muñiz Fernández. Sin embargo, el usuario se defiende manifestando que nunca quiso hacer daño al club y que sólo pretendía utilizar el humor y de ahí que en el mismo nombre dejara claro que era una parodia. Aún así ha pedido disculpas públicamente a través de Twitter.

Obviamente y como bien dice en mi perfil, esta cuenta es una PARODIA. En ningún caso se ha querido dañar la imagen del club y mucho menos de @Munizfdez desde aquí lamentar el daño que se ha podido ocasionar y pedir disculpas tanto al @CFTalavera_ como a @Munizfdez — Muñiz Fdez (Parodia) (@CesarMunizFdez) February 16, 2021

El club talaverano considera que está haciendo un uso inadecuado del nombre.

El CF Talavera de la Reina ha denunciado este martes ante la Policía Nacional la suplantación de identidad del director general del club y exárbitro internacional, Cesar Muñiz Fernández.

Según ha informado el club blanquiazul en un comunicado, se ha suplantado la identidad de Muñiz Fernández en una cuenta de Twitter, en la que se han publicado noticias falsas sobre este club, que milita en la Segunda División B.

El CF Talavera ha condenado este acto y ha subrayado que tratará de denunciar el uso inadecuado de la imagen y los símbolos del club "en cualquier ámbito de aquí en el futuro".

Usuarios de la red social han respaldado su gesto al pedir disculpas públicamente porque consideran que queda claro que sólo se trata de un perfil en tono de humor. Incluso ponen ejemplos de lo que se hace en otros equipos, donde no se le ha dado ninguna importancia.

"Ojalá recapaciten y retiren la denuncia. Estoy seguro que en ningún momento pretendes hacer daño a la imagen del club, y menos de la persona. En Melilla tenemos a @UDMelillaparodi , y se lo toman como lo que es, humor (que falta nos hace a tod@s con la que está cayendo) ánimo!!"

"Os habéis lucido. Pone claramente que es una parodia, si no tenéis sentido del humor.. Es como si un imitado por José Mota le denuncia, sería absurdo ¿no? Pues esto también".

Pero no es el único. Otros usuarios y seguidores del club lamentan la celeridad con la que se ha hecho frente a este perfil mientras otros asuntos más importantes siguen sin respuesta:

"Denunciando una Cuenta Parodia y no respondéis a Solicitud de socios de verdad que vergüenza de gestión".

"Será ahora el culpable el chaval de que no juguemos a nada y el proyecto se desmorone a primeras de cambio. Espero que rectifiqueis. Estamos como para dejar aficionados por el camino".

Partiendo de la base de que Cesar y el Club están en su derecho de hacer lo que quieran, opino lo siguiente: Dejaros de gilipolleces y centraros en el puto fútbol que es para lo que estamos aquí los aficionados, o por lo menos yo. — Angelito Rivas (@AngelitoRivas) February 17, 2021

El aficionado y presunto suplantador ha dado las gracias por todos estos apoyos:

"Gracias, yo lo último que quiero es perjudicar al club, siempre lo hice desde el humor, solo me queda pedir disculpas públicas...

Yo no considero que haya suplantado ninguna identidad puesto que he dejado claro que es una parodia y además no he sacado rédito de ello. Es simplemente humor..."