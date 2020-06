Integrantes de la plataforma SOS Talavera han acudido hoy a Madrid con motivo del debate de la moción presentada por Teruel Existe en el Congreso de los Diputados en la que proponen a la Cámara instar al Gobierno a implementar un plan especial para la recuperación de la España Vaciada y el reto demográfico.

Teruel Existe pertenece a la plataforma “España Vaciada” a la que también pertenece SOS Talavera. Una de sus portavoces, Raquel Esteban, que ha estado toda la mañana a las puertas del Congreso, ha comentado a COPE que Teruel Existe tiene un compromiso con la plataforma España Vaciada porque los problemas que tienen son los mismos que los que hay en otros territorios de España. “Yo creo que sin la iniciativa de Teruel Existe, este tipo de mociones no hubieran llegado a salir adelante”.

Esteban ha añadido que “una de las principales actuaciones que recoge la moción, y que nosotros hacemos hincapié, es la creación del Estatuto del Pequeño Municipio para adecuarlo a la normativa de la administración local, porque no está adaptada a la realidad de los municipios. No puede ser que en un municipio pequeño, como por ejemplo Montesclaros, tengan que hacer una convocatoria pública para contratar un alguacil y que viva en Talavera; a las convocatorias de los pueblos deben optar la gente de los pueblos y así se fija población.

Según la portavoz de SOS “es necesario igualmente que se tomen medidas en materia de fiscalidad. No puede tener el mismo tratamiento fiscal la empresa que se establezca en un municipio pequeño o despoblado que si lo hace en uno grande. Hay que acabar con el tópico de que la despoblación se da sólo en el ámbito rural y en los pueblos pequeños, no, no es así, también en Talavera, en Salamanca, en León. Se están creando megalópolis y se esta despoblando el resto del territorio”.

DESPOBLACIÓN DE LAS COMARCAS

Esteban cree que “Toledo se ha creído que es la capital imperial de Castilla-La Mancha, mira sólo hacia Madrid y de ello se benefician los municipios que miran hacia Madrid y los que quedamos a la espalda de Toledo, que es el oeste pues no existimos. Tienen que cambiar mucho las cosas. Incluso las relaciones interprovinciales la comarca de Talavera el alfoz comprende hasta cuatro provincias. Se esta despoblando la Jara, la Campana de Oropesa, la Sierra de San Vicente, no puede ser, el gobierno tiene que aprobar medidas para que sean utilizadas por todas las comunidades autónomas porque si no las ciudades se van a convertir en pueblos, los pueblos en aldeas y al final la será la España vacía a favor de solo cinco o seis grandes municipios”

En cuanto a las comunicaciones y otras infraestructuras, SOS Talavera ha venido reclamando junto a la Mesa por Talavera el desdoblamiento de alguna de las carreteras de entrada a la ciudad. “Me río por no llorar, ni una entrada desdoblada en una ciudad de las características de Talavera y ya si hablamos del Hospital... me parece muy bien que la gente de Talavera quiera ir a Madrid, es que es lógico, Madrid está a una hora. Yo no quiero tener un cáncer de pulmón, estar radiándome y que me metan cuatro horas y media en una ambulancia para llevarme a Albacete. Lo siento, no lo quiero para mí ni para nadie, ni para mis conciudadanos”.

Por último, Raquel Esteban ha lamentado que esta mañana y a pesar de que se les envió la carta con la moción a todos los diputados de la provincia de Toledo ninguno haya salido a apoyarles. “No ha aparecido nadie, son todos iguales en ese aspecto, no hay uno mejor que otro”.