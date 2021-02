El Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado el brote de Covid-19 de la residencia de mayores del municipio de Las Ventas con Peña Aguilera, en la provincia de Toledo, que se ha cobrado la vida de 16 usuarios.

Las muertes se habrían producido tras la administración de la primera dosis de la vacuna a los residentes y a la plantilla, el pasado 4 de enero. La primera víctima se registró el 12 de enero y la última el 31. Tres residentes fallecieron en la propia residencia y 13 en el hospital.

"Hablar de que ha habido un brote después de la vacunación yo no me atrevo ni a comentarlo porque no está todavía demostrado"

Sanz ha comentado, en rueda de prensa, que “no hay ningún caso relacionado con la vacuna y los brotes. El de Ventas con Peña Aguilera es un brote, que aunque suene mal, nosotros hablamos en términos epidemiológicos está controlado. Sabemos quiénes son los positivos y cuáles están sanos y vamos a seguir con la vacunación. Por tanto, efectivamente hay brote en esa residencia y también en la de Lagartera y vamos a seguir trabajando desde ese control en el que se encuentran los casos”.

En el caso de Lagartera, donde se han producido nueve fallecimientos y se han contagiado todos los residentes menos uno, el Consejero ha dado a conocer que “hoy mismo vamos a continuar con la vacunación de sanos y en cuanto podamos y pase la cuarentena de los que ya han pasado la enfermedad, seguiremos con la primera dosis y con la segunda si se han puesto la primera”.

Preguntado por los comentarios que han suscitado estos brotes y el de Ventas de S. Julián, Sanz ha sido muy claro al asegurar que “no existe investigación todavía científica y epidemiológica que demuestre la relación de la vacuna con el brote. Hablar de que ha habido un brote después de la vacunación yo no me atrevo ni a comentarlo porque no está todavía demostrado en escritos”.