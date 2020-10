Hoy nos vamos a acercar al sector de la automoción. Una actividad que general el 10% del PIB y el 9% del total del empleo del país. Otro sector afectado por la pandemia del coronavirus, pero ¿Hasta qué punto?.

"En abril los concesionarios no matricularon ni un coche"

Hoy hemos invitado a la mañana a Joaquín Rodrigo, es el gerente de Eboracar, concesionario oficial en Talavera de Audi, Volkswagen ,Volkswagen Comerciales y Skoda. “Hemos tenido un enero y febrero que prometía, pero el Estado de Alarma hizo que en el mes de abril entre todos los concesionarios matricularon un 0,65% de lo que habían matriculado el año anterior. Es decir, no matriculamos ni un solo coche”.

Una vez que los concesionarios abren a partir del mes de mayo, las ventas empiezan a producirse “En junio y julio hemos tenido datos prometedores, todavía no alcanzábamos ventas para ser rentables, pero al llegar el mes de agosto y ha sido regular, septiembre malo y si no se controla la pandemia, las perspectivas no son buenas”.

Aún así, a Joaquín le sale su alma “comunera” y luchadora y lanza un mensaje de optimismo “Estás hablando con un talaverano, igual que los de Toledo y de CLM, no sé si será nuestra descendia de los Comuneros de Castilla, pero somos muy peleones y por supuesto que lanzamos un mensaje positivo. El Plan Renove, nos parece bien, pero insuficiente, beneficia mucho más a los compradores de coches eléctricos y son minoría, pero cualquier ayuda nos viene bien”.

"En abril de 2021 celebraremos una nueva edición del Salón del Automóvil de Talavera"

Y muestra de su optimismo y su esfuerzo es el anuncio de la próxima edición del Salón del Automóvil de Talavera que quieren celebrar de el 23 al 25 de abril: "Yo pertenezco al Comité Ejecutivo del Salón del Automóvil y aunque no es secreto, todavía no habíamos dicho nada porque queda mucho tiempo por delante, pero ya hay fecha cerrada para el año que viene y se va a celebrar de forma presencial. Está proyectado y pensado para que sea igual que las anteriores ediciones". Evidentemente la evolución de la pandemia va a ser decisiva para su celebración “Es fundamental la movilidad y que nos ayuden con el control de la pandemia, pero nosotros ya lo estamos presupuestando y proyectando para que sea presencial. Hay muchos videos que muestran como son los coches, pero los clientes quieren sentarse en un coche y comprobar sus sensaciones”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA.