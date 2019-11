Fue una reunión “muy, muy complicada, muy larga y muy dura”. De esta manera, ha definido Gloria Camacho, portavoz de la Mesa por la recuperación de Talavera y la comarca, la reunión mantenida ayer tarde con las administraciones públicas para debatir acerca de la situación de precariedad en la que se encuentra el área integrada de Talavera y particularmente el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado.

Camacho ha comentado a COPE Talavera que no saben muy bien porqué, hasta ahora las reuniones de cuestiones sanitarias siempre son complicadas “no sabemos si por lo complejo de los temas, no sabemos por qué pero no somos capaces, se ha conseguido alguna cosita pero cuesta”.

Por parte de la Junta de Comunidades asistió el Director de la Delegación de Servicios en Talavera, David Gómez Arroyo, de la Diputación Provincial de Toledo, Mª Jesús Pérez Lozano y representado al Ayuntamiento de Talavera, Montse Muro.

Desde la Mesa han lamentado que no acudiese nadie del Área Integrada de Talavera, ni del SESCAM ni tampoco de la Junta en Toledo “hay que agradecerle a David que viniera porque fue una reunión muy dura y complicada pero creemos que era una reunión a la que tenía que haber venido gente con capacidad para negociar porque por mucho que David hizo la capacidad de negociación no está en Talavera sino en Toledo” ha añadido la portavoz.

Con respecto al Hospital los responsables políticos argumentaron, según Gloria Camacho, que la situación que se encontraron hace 5 años era muy dura y “hay que reconocerles que están haciendo cosas pero consideramos que no son suficientes. Sí han aumentado camas pero sólo 2 más, mientras que en Cuenca y Alcázar de S. Juan se han aumentado 14 y 21. Sí se han contratado más médicos pero menos que en esas dos ciudades. No pedimos tener más que nadie, sólo que nos equiparen y estemos al mismo nivel que los hospitales de la misma categoría que el nuestro”.

El Presupuesto de la Junta de Comunidades para el Hospital es de 448.820 de euros mientras que Cuenca recibirá 14 millones y medio. Camacho ha comentado que en este punto “nos dijeron que no era así, que hay partidas que no aparecen claramente para el hospital por eso les pedimos que en la próxima reunión aunque sea de patrimonio nos lo expliquen porque viendo esos presupuestos nos asustamos”.

La portavoz ha calificado de “muy triste la situación cuando Toledo se lleva 30 millones de euros aunque sabemos que es para la construcción del hospital. Con 448.000 euros es complicado que vayan a hacer mucho por Talavera”.

La próxima reunión de la comisión de seguimiento de la Mesa y las administraciones públicas será el primer jueves de febrero y en ella David Gómez se ha comprometido a mostrar las partidas que se destinan a Talavera en esta área.