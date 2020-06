La noticia en el parque de bomberos de Talavera de la Reina ha caído como un jarro de agua fría. Isidro Martín, del sindicato STAS CLM, ha declarado a COPE que desde hace años este colectivo viene reivindicando un turno mínimo que “ya era bajo de 9 efectivos teniendo en cuenta que somos 56 bomberos operativos en el parque, aunque tengamos vacantes que llegan hasta 73 personas, mientras poblaciones cercanas a nosotros con la mismas características como Toledo aparte de contar con 76-78 tienen un turno mínimo de 13 efectivos garantizados y en verano existen servicios de refuerzos y ese mínimo no se toca”.

Según Martín, tratar de justificar este recorte o intentar aplacar nuestro estado alegando colaboraciones de GEACAM o el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Toledo, "hay que decir que esos servicios no están puestos para echar una mano Talavera, son servicios provinciales que tienen un radio de acción y sus bases están a 31 ó 36 km. El año pasado hubo un incendio en Calera y hasta que llegó el Servicio Provincial la cosa se puso difícil”.

Este bombero ha añadido que el radio de acción del parque talaverano “no es sólo el término municipal ya que siempre que haya peligro de vidas humanas estamos atendiendo a siniestros, intervenciones, accidentes de tráfico fuera de nuestro casco de nuestro ámbito”. ,

Además ha indicado que Geacam “no va a venir a sofocar incendios de interior, de viviendas. Colaborarán con nosotros, y de una manera muy eficiente cómo han hecho siempre, en incendios de vegetación porque esas son sus competencias, y de igual manera, a día de hoy, no recuerdo ninguna intervención a la que haya venido el Consorcio Provincial a sofocar un incendio dentro del casco urbano”.

Por todo ello, consideran “que es un problema, una negligencia el hecho de que en plena época estival dónde se triplican o cuadriplican las intervenciones, se reduzca la plantilla. No lo entendemos. No sabemos cuál es la razón, si será económica porqué profesional no puede ser. No sabemos si va a haber tiempo para rectificar, o cómo se va a argumentar esta situación”.

Por último, lamenta que se haya creado entre los bomberos “demasiada inquietud visto cómo está el campo; hemos peleado delante la pandemia por dar todo el servicio posible al ciudadano y ahora que empieza nuestro trabajo al máximo nos encontramos con que somos uno menos en la dotación”.