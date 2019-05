Ramos: "Algo no funciona si se les restringe el agua a los regantes"

El alcalde, Jaime Ramos, ha valorado, a preguntas de los medios de comunicación, las restricciones marcadas por el Plan Especial de Sequía de la demarcación del Tajo que afecta a los regantes del Canal Bajo del Alberche.

De este modo el primer edil talaverano ha explicado que “la valoración del alcalde de Talavera de la Reina sobre esta medida no puede ser positiva” y considera que “algo no está funcionando bien cuando se sigue trasvasando del Tajo para otras regiones, pero no se asegura agua a nuestros regantes”.

Ramos ha vuelto a pedir “por activa y por pasiva” la finalización de los trasvases y la modernización de los regadíos del Alberche, que es una necesidad y una demanda de este Ayuntamiento y de la Comunidad de Regantes.

“Toda esta situación que afecta a nuestros regates se podría solucionar primero con el fin de los trasvases, pero también con inversiones importantes que son necesarias para asegurar los regadíos en todo momento”, ha explicado el alcalde talaverano, quien ha manifestado que la prioridad deben ser los regantes del Canal Bajo del Alberche, “cuyas necesidades y demandas de agua tienen que tener preferencia sin lugar a dudas y esto no es discutible”.

Ramos ha considerado que “seguir haciendo trasvases en épocas en las que estamos prácticamente en declaración de sequía es una barbaridad”. Por último el alcalde ha manifestado que “hay que mejorar la situación actual de los regantes con la continuidad de las inversiones, que comenzaron con la elevación del arroyo de Las Parras”.

Ramos ha explicado que esta infraestructura “es sólo una solución para situaciones de emergencias que debe estar complementada con la continuidad de otras inversiones de modernización de los regadíos para rentabilizar el uso del agua”.