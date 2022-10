Esto es una bonita historia de moteros con una gran corazón.

Pedro Otero es el presidente de la AAVV Las Moreras, además de un gran amante de las motos, y desde hace algunos años quiso unir su responsabilidad y su afición para ayudar a los demás organizando conferencias relacionadas con grandes personajes del mundo de las dos ruedas.

En esta ocasión, para su VI Conferencia Solidaria contará con el toledano Quique Arenas, director de www.motoviajero.es, la única revista digital en España sobre viajes y aventuras de motos, nombrada este año como mejor medio de comunicación en los primeros premios de Mototurismo.

Tal como nos contaba Quique en "Herrera en COPE CLM" siempre ha tenido una gran afición por las motos a pesar de que él se hubiera criado entre cuatro ruedas "mi padre tenía un concesionario de coches y nunca le han gustado las dos ruedas, así que me compré dos motos". Pero siempre le quedó el vespino de su madre "mi madre tenía un vespino para moverse por el pueblo y yo siempre aprovechaba cuando se iba a la compra para cogerlo".

Hoy en día lleva 25 años viajando por el mundo con miles de kilómetros a sus espaldas "sólo en el mes de septiembre llevo más de 15.000 km, creo que me he bajado de la moto solo tres días. He estado en un evento en Huesca, luego acudí al 7º aniversario de la Asociación Española de Mototurismo, de la que soy primer socio de honor, he estado en Monfragüe realizando un reportaje, también he participado en la 5ª edición de la ruta mototurística de la Ruta de la Plata (no he fallado ni un solo año) desde Sevilla hasta Gijón y todo es un toma y sigue...". Precisamente uno de sus temas en la conferencia del sábado va a ser esta Ruta de la Plata junto con la presentación de su libro Amazigh que relata su viaje por el Sahara, un viaje que inició en Toledo y terminó 4.176 kilómetros después.













Curiosamente, Pedro Otero junto con otros moteros talaveranos viajan cada año en moto a Marruecos en el llamado "LÁPICES MOTEROS" para llevarles a los niños material educativo, ropa y calzado. Nos lo contaba el propio Pedro "Desde el año 2015 lo estamos realizando, excepto los dos años de la pandemia. El último viaje lo hicimos este verano y teníamos muchas ganas de volver a ver a los niños".

Esta vez no van a tener que recorrer tantos kilómetros para ayudar a un niño. Los 3 euros que cuesta la entrada a la VI Conferencia Solidaria que se celebrará este próximo sábado a partir de las 17:00 en el Centro Cultural El Salvador de Talavera, se le van a entregar a los padres de Gonzalo, un jóven talaverano con parálisis cerebral, que necesita continuamente adaptar su silla de ruedas.

En Cope, también hemos hablado con su padre, Tomás "Gonzalo nació prematura, y tiene un retraso psicomotor grave, no puede caminar y necesita estar sentado en una silla cuyo asiento debe estar adaptado a su cuerpo en constante crecimiento".