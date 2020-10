"Profundo disgusto y malestar" de FEPEMTA por la "raquítica inversión" que Page destinará a Talavera en 2021

La Federación de Empresarios de Talavera de la Reina (FEPEMTA) ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que se muestra muy crítica con la falta de inversiones para Talavera reflejada en los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2021.

Unos presupuestos presentados por el Consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el que se destinan a inversiones en la provincia de Toledo, según FEPEMTA, 113.832.640 euros "de los cuales para Talavera de la Reina sólo se dirigen 3.100.100 euros lo que representa solo un 2,7% de todo el presupuesto provincial. Además, los únicos tres proyectos ya vinieron reflejados en los presupuestos de 2020 y no se han ejecutado".

El Presidente de FEPEMTA, José Antonio Arbeloa, ha mostrado su "profundo disgusto y malestar por la raquítica inversión que el Gobierno de Emiliano García Page ha destinado a Talavera de la Reina para 2021. Tan sólo el 2,7% de todo el dinero de inversiones en la provincia llegaría a Talavera". Ha añadido que "Este desprecio de Page además es más despreciable porque las tres inversiones que apunta la Junta corresponden a partidas que ya fueron presupuestadas en presupuestos de años anteriores y que Castilla –La Mancha nunca ha llegado a realizar".

Se habla, en concreto según los empresarios, de tres partidas:

.- El arreglo del Centro de Mayores de la Junta para la que se destina 1,5 millones, una partida "que viene repitiéndose desde hace más de dos años y nunca se ejecuta".

.- Se contemplan 2 millones para la variante sur de Talavera "que debería estar concluida hace seis años". FEPEMTA ha insistido en que "este punto ha sido incluido en los últimos años y tampoco se ha realizado".

.- Por último, se han presupuestado 100.000 euros para el Centro de Tecnificación de Piragüismo "que también fueron presupuestados el año pasado y que además de ser una cantidad ridícula no se ha hecho en estos meses absolutamente nada al respecto.

La Federación ha lamentado que no haya "ninguna inversión nueva… a pesar de la palabras, ya, sin valor alguno, de Emiliano García Page de lluvia de millones repetida hasta la saciedad. En los presupuestos de inversiones no hay absolutamente nada para la plataforma logística, para la creación de suelo industrial, para el desdoblamiento de ninguna de las entradas a Talavera, no hay ni un euro para centros de salud, ni para mejoras o incremento de dotaciones o especialidades en el hospital, ninguna inversión en educación ni patrimonio y mucho menos en ferias y mercados".

El Comunicado de FEPEMTA concluye con que "Page y su Gobierno vuelven a reírse de Talavera, a marginarla y a destinar miserias que para más inri ni siquiera ejecutan. Talavera no puede estar sometida por más tiempo a esta burla".