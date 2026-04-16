La Policía Local intensifica los controles de alcoholemia este fin de semana en Talavera de la Reina

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Local (OAC) de Talavera de la Reina ha anunciado una nueva campaña de control de alcoholemia y drogas que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de abril. El objetivo principal de esta medida es reducir el número de conductores que circulan bajo los efectos de estas sustancias.

Una medida para reducir los accidentes

Según los datos proporcionados, la ingesta de alcohol y drogas es un factor desencadenante en un tercio de los accidentes mortales y multiplica por nueve el riesgo de sufrir un siniestro en la carretera. De hecho, el alcohol está considerado como la segunda causa de accidentes de tráfico, solo por detrás del exceso de velocidad.

Para garantizar la efectividad de la campaña, la Policía Local y los Agentes de Movilidad desplegarán controles en diferentes horarios y zonas de la ciudad. Esta estrategia busca cubrir el máximo territorio posible y concienciar a los conductores sobre los peligros de ponerse al volante tras haber consumido alcohol o drogas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA DGT

El alcohol es una sustancia psicoactiva muy presente en nuestra sociedad, su consumo se asocia a múltiples y graves patologías. Es un problema sobre el que no existe suficiente conciencia en relación con los perjuicios que ocasiona, tanto a nivel de la salud, como en las relaciones familiares, laborales, sociales, etc. Existe una relación dosis respuesta entre el consumo de alcohol y la frecuencia y gravedad de muchas enfermedades, a mayor nivel de consumo existe una tasa superior de determinadas enfermedades como la cirrosis hepática, o algunos tipos de cáncer y de accidentes laborales, domésticos y de tráfico.

El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central que altera tanto la aptitud como la actitud para conducir e incrementa el riesgo de verse involucrado en un accidente de tráfico. En su primera fase, produce un efecto euforizante, que da lugar a pérdida de control, disminuye la percepción del riesgo, modifica el comportamiento y deteriora la función psicomotora, todo ello altera la capacidad para conducir un vehículo.

El alcohol es peligroso incluso en dosis muy pequeñas

Existe la percepción de que el riesgo de accidente se asocia únicamente a niveles de consumo muy elevados, pero sus efectos negativos sobre la capacidad de conducir se observan incluso con niveles bajos de consumo. A medida que aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, lo hace el riesgo de accidente: con una alcoholemia de 0,5 gr de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el riesgo de sufrir un colisión, y con 0,8 gr/l el riesgo es 5 veces mayor, y continua aumentando a medida que lo hace el nivel de alcohol en sangre. No sólo aumenta el riesgo de sufrir un accidente, también lo hace el riesgo de sufrir lesiones y la probabilidad de que estas sean mortales. El riesgo es aún mayor en los conductores jóvenes, en los que se une a la inexperiencia con el alcohol la inexperiencia en la conducción, hecho que justifica que el legislador haya establecido en la norma, como veremos más adelante, niveles de alcoholemia menores para los conductores en los dos primeros años del permiso.