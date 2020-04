El nuevo trasvase de 38 hm3, el máximo trasvasable permitido por Ley, aprobado por el gobierno de España para el mes de mayo no es, en absoluto, necesario. La Plataforma en Defensa del agua de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ha afirmado con rotundidad que en la cuenca del Segura hay agua de sobra para beber y regar. No se necesita ningún trasvase. Se hace de forma automática porque lo dice una ley.

El portavoz de la plataforma, Miguel Ángel Sánchez, recuerda que 38 hectómetros cúbicos es una cantidad enorme, que daría de beber durante 6 años ciudades como Toledo o Talavera de la Reina. "El gobierno de PSOE y PODEMOS no se atreve a cambiar la normativa del trasvase aunque lo puede hacer fácilmente y máxime cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía están por encima escasamente del 30 por ciento de su capacidad".

Sánchez añade que "es tan insensato y tan poco justificable este trasvase que el gobierno de España ha cerrado el trasvase con la excusa de una serie de operaciones en el embalse de la Bujeda, el embalse de regulación, que es donde parte el trasvase". Analizando los datos que ayer se daban en la Comisión de Explotación "no hay ninguna necesidad ni para beber ni para regar del Tajo en la cuenca del Segura. Hay agua de sobra, todos hemos visto lo que ha llovido este año en el Levante no como en nuestra zona que no ha llovido prácticamente nada en todo el invierno, a excepción de este mes de abril,. Se trata de un trasvase que es totalmente injustificable, tampoco los anteriores. Ahora mismo hay más de 200 hm3 de agua trasvasada sobre el papel que no se ha consumido, no se ha gastado aún en la cuenca del Segura. Eso tiene que acabar, tiene que cambiar, hay que ir pensando en el cierre definitivo del trasvase.

El portavoz de la plataforma es contundente "ahora mismo hay recursos naturales en la cuenca del segura y de desalación para satisfacer todas las demandas y el agua del Tajo se tiene que quedar en el río para dar garantía a caudales al tramo medio y a un desarrollo económico de la cabecera que necesitan urgentemente y más este año que haya agua en los embalse de Entrepeñas y Buendía".

(La magnífica fotografía aérea que acompaña a esta información ha sido cedida a COPE por Miguel Ángel Sánchez. Se trata del embalse de La Bujeda. Tiene una capacidad de 7 hm3 (cuatro veces el embalse de Cazalegas (Toledo)), y se usa para almacenar el agua que se trasvasa. Desde Bolarque se bombea, se salva la sierra de Altomira, y desde ahí ya baja por gravedad hacia el Segura. Se trata de un embalse cerrado y poco accesible)