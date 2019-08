La Plataforma del agua insta a la Junta a denunciar al gobierno de España en los tribunales

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera, Miguel Ángel Sánchez, ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura “es técnica y legalmente injustificable y según 5 sentencias del Tribunal Supremo es además totalmente ilegal”.

Por ello, ha instado a la Junta a llevar a los tribunales al gobierno de Pedro Sánchez por autorizar una ilegalidad. “Page debe iniciar acciones judiciales contra el gobierno de España por los trasvases porque no hay agua en cabecera, que está sólo al 20 %, y no hay agua para atender las demandas medioambientales de caudales ecológicos y buen estado de las masas de agua como dice la sentencia del Supremo” ha añadido.

El portavoz de la plataforma considera que “no se puede estar enviando agua a piñón fijo al Levante al máximo de lo que marca la ley, máxime teniendo en cuenta que en la cuenca del Segura hay 167 hectómetros cúbicos almacenados, una cifra nada pequeña porque supone el abastecimiento de ciudades como Toledo o Talavera durante 25 años”.

Según Sánchez, el gobierno de España “sigue machacando con su política totalmente trasvasista, muy superior a la de Aznar y frente a eso ya no valen las lamentaciones ni las declaraciones pidiendo un cambio de rumbo del gobierno regional”.

El portavoz ha recordado que las sentencias del Supremo las han conseguido las plataformas ciudadanas tras 15 años luchando en los Tribunales y es el momento de exigir la liquidación del trasvase.

Miguel Ángel Sánchez considera que Castilla la Mancha no se puede quedar esperando a que funcionen las desaladoras sino que “tiene que poner los puntos sobre las íes, no sé qué le pasa a un gobierno que incumple una sentencia del Tribunal Supremo, pero sé lo que me pasaría a mí si lo hiciera; por eso el gobierno de Castilla la Mancha tiene que acudir al juzgado para denunciar al Ministerio”.