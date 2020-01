Perelló: “No es barro, es creación, es arte, es amor fundido en el horno”

La representación española en el XIV Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, encabezada por el embajador de España ante esta institución, Juan Andrés Perelló, la subdirectora general de Protección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte, Elisa de Cabo, y la consejera técnica de Convenciones Unesco del Ministerio, María Agundez, recibió anoche el XVIII Premio “Fernando de Rojas de las Artes y las Letras 2020” que otorga la Asociación de Periodistas de Talavera de la Reina, en el transcurso de la tradicional cena de hermandad de la profesión.

En su intervención, Perelló dio las gracias por el reconocimiento y manifestó que “yo sólo puse la voz, el trabajo lo pusieron ellas”. Añadió que “a veces uno se encuentra con expedientes que tienen muy difícil defensa, pero en esta ocasión valía la pena defenderlo y entendimos el significado de la ciudad, que podía ser un elemento, no para conocer a Talavera que ya era conocida por su cerámica, pero sí para que fuera una chispa de autoestima que le hiciera ver la importancia de su trabajo”.

Ante 40 periodistas y antiguos premiados, el embajador de España ante la Unesco aseguró con entusiasmo que la cerámica “no es barro es creación, la que gente crea, que es capaz de modelar arte, modelar un pensamiento, de darle sentido a la imaginación no puede ser nunca esclava.

"Entendíamos que valía la pena defender una labor que evidencia que hay aún pueblos en el mundo que no quieren ser esclavos. Y como dijimos allí, esto no son piezas, señores, es amor fundido en barro en el horno, queda poético pero es la verdad; no hay que ver un objeto, es la inmaterialidad lo que se ha premiado”

Elogió la labor de los periodistas porque “el mérito es también de quienes lo habéis difundido porque los hechos que no se cuentan no existen. En un mundo en el que nadie reflexiona, en el que todo son 140 caracteres, en el que no se contrasta, que la prensa difunda un hecho inmaterial pero muy objetivo es muy importante”. Perelló pidió hacer una reflexión a la prensa que “también tiene que objetivar, poner amor a la noticia y menos prisa y así todos habremos colaborado a tener un patrimonio que será cultura y desarrollo. Es un avance no sólo para Talavera sino para la cultura española y para los que hacen arte con sus manos”.

La presidenta y el secretario de la Asociación de Periodistas, Blanca Bermejo y Javier Fernández, hicieron entrega del “Fernando de Rojas de las Artes y las Letras” realizado en cerámica de Talavera y que representa un tintero y una pluma, diseño de Centro Cerámico.

Bermejo agradeció la asistencia a la cena de los tres integrantes de la representación española (el embajador vino expresamente desde París a la cena) y su trabajo tanto en Bogotá como en los años en los que se ha ido armando el expediente “porqué ha ido mucho más allá de su labor como funcionarios del Estado”.

Al inicio de la cena hubo un entrañable recuerdo para Mª Ángeles Santos, compañera desaparecida hacía sólo unos días, y un prolongado aplauso en su honor.

FUNDAMENTOS DEL PREMIO

La propuesta para premiar a la representación española en el XIV Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, ha estado avalada por la encendida defensa pública de la candidatura internacional de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la labor desarrollada para lograr el apoyo de los países integrantes del Comité durante el desarrollo del mismo en Bogotá (Colombia).

Este premio de los periodistas tiene entre sus objetivos, y según indican sus bases, valorar la figura o trabajo de una persona o varias, colectivos o instituciones, ligadas al desarrollo intelectual y al enriquecimiento del patrimonio inmaterial o de defensa del imaginario colectivo de la ciudad o de la provincia.