La pequeña Blanca, en estado crítico tras el brutal ataque de un perro lobo americano en Talavera

Una niña de 20 meses, Blanca, se encuentra en situación muy crítica en el Hospital Universitario de Toledo tras ser atacada brutalmente por un perro de la raza lobo americano. La gravedad de las heridas obligó a su traslado inmediato al centro hospitalario, donde permanece ingresada con pronóstico delicado.

Tiene algunos órganos internos dañados" Esther Madre de la niña atacada

La madre de la pequeña, Esther Zamora, ha descrito la situación como una auténtica pesadilla. "El domingo se nos paró la vida", ha confesado. Según su testimonio, el pronóstico inicial fue desolador: "los médicos nos dijeron que estuviésemos preparados para lo peor, porque no podían estabilizarla". Actualmente, Blanca se encuentra intubada y sedada mientras los esfuerzos médicos se centran en "regenerar sus órganos internos, que tiene algunos dañados, y tratar la infección de las propias heridas", una infección que, según la familia, "ha subido un poquito, lo que nos preocupa".

Unidos por la pequeña Blanca

En medio de la angustia, la familia ha querido agradecer las innumerables muestras de apoyo recibidas. Esther Zamora ha destacado las "cadenas de oraciones" y cómo toda la ciudad de Talavera se ha volcado con su hija, desde el colegio de la Compañía de María hasta diversos grupos religiosos, parroquias y conventos. La familia asegura estar centrada exclusivamente en la recuperación de Blanca. "Lo importante es que ella salga de esta situación pronto, que pueda volver a casa con sus hermanos a jugar", ha expresado la madre.

Que la gente no se canse de rezar, porque todavía tiene mucho camino por delante" Esther Madre de la niña atacada

La madre ha concluido con una petición directa a la gente para que no dejen de rezar por la pequeña. "Que la gente no se canse de rezar, porque todavía tiene mucho camino por delante y necesitamos todas las oraciones". La familia se aferra a la esperanza y al lema que se ha extendido por la ciudad: "un Ave María por Blanca, para que se produzca el milagro".