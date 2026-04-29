Pelahustán reivindica su orgullo ganadero: un viaje al origen del campo

Los próximos 25, 26 y 29 de abril, la localidad toledana de Pelahustán volverá a sus raíces con la celebración de su tradicional feria ganadera. El evento se ha consolidado como un gran escaparate del presente y futuro del campo en la sierra de San Vicente, convirtiéndose en una cita ineludible para el sector primario de la región.

El alcalde, Roberto García, ha presentado con orgullo esta feria, describiéndola como uno de los eventos más relevantes y representativos de la identidad de Pelahustán. García la considera "la iniciativa más importante de este sector en la sierra de San Vicente y, por supuesto, en la provincia de Toledo", destacando su papel como motor de la zona.

Una historia recuperada del siglo XIX

La feria ganadera de Pelahustán cuenta con una larga trayectoria, con documentos que acreditan su existencia ya en el siglo XIX, como su aparición en el calendario zaragozano. Tras un lapso a mediados del siglo XX, durante la posguerra, un grupo de valientes ganaderos municipales la recuperaron hace más de treinta años.

Basándose en esos vestigios, el ayuntamiento ha hecho de esta feria su "piedra angular" para celebrar el sector primario, que define como el "motor económico del que nos nutrimos en el pueblo". El objetivo es honrar las raíces y la actividad que sustenta a la comunidad.

Venir a esta feria no es solamente asistir a un evento, sino que es volver al origen" Roberto García Alcalde de Pelahustán

El mejor vacuno de la comarca

Pelaustán alberga casi 40 ganaderías, dedicadas fundamentalmente al vacuno. El municipio presume de tener "el mejor ganado cárnico de vacuno de toda la Sierra de San Vicente y uno de los más importantes de Castilla y la Mancha", según el alcalde. Esta calidad es la que ha impulsado la relevancia de la feria.

Por ello, uno de los objetivos prioritarios del consistorio es "trasladar a la sociedad y más allá de nuestras fronteras lo mucho y bueno que tenemos". La feria sirve como plataforma para promocionar tanto el ganado de Pelahustán como la calidad de su carne y su sector primario en general.

Un programa para todos los públicos

La programación incluye una gran exposición de animales durante el fin de semana en la Plaza de Toros municipal, donde se podrá ver ganado ovino, bovino, caprino, porcino y aves. Se busca ofrecer un ambiente "en simbiosis con la naturaleza y con los animales, viendo, tocando y palpando la verdadera realidad de nuestro campo".

La oferta de ocio es igualmente ambiciosa, con degustaciones de productos gastronómicos, talleres de oficios tradicionales y un mercado artesanal con más de 25 puestos. Además, habrá concursos populares, música en directo y actividades infantiles, conformando una propuesta para todos los públicos.

Las fechas se han elegido estratégicamente. El fin de semana del 25 y 26 de abril busca atraer turismo y generar un impacto económico, mientras que el miércoles 29 de abril se reserva como el Día del Ganadero. Esta jornada rinde homenaje a quienes recuperaron la feria hace tres décadas.

Con su trabajo todos llenamos nuestra nevera y comemos al menos 3 veces al día"

Este día sirve para "poner en primera línea de batalla nuestro más sentido homenaje y nuestro reconocimiento a la labor de los ganaderos". El alcalde ha querido agradecerles su trabajo, recordando que "con su trabajo todos llenamos nuestra nevera y comemos al menos 3 veces al día". Finalmente, ha extendido una invitación a todos, afirmando que "venir a esta feria no es solamente asistir a un evento, sino que es volver al origen".